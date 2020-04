Frontmen grupe "Zar" iz Minhena: Nedostaju nam svirke

Pet muzičara, gitaristi Patrick Pilav i Drago Kruškonjić, bubnjar Mario Matošević, najmlađi član postave- bas gitara Kerim Ičanović, te frontmen Amir Pilav Cvale, okupilo se prije nešto više od godine dana, kada su uzlaznom putanjom počeli svoju muzičku priču, no pandemija virusa korona i njima, kao i mnogim drugima, je poremetila planove. Otkazali su nastupe, ali i pomjerili izdavanje albuma, koji bi trebali promovirati početkom juna.

Lider Amir Pilav već nekoliko decenija živi i radi u Minhenu, a, kako kaže, sretan je što su mjere u ovom gradu ipak bile blaže u odnosu na one primijenjene u BiH. No, dodaje, u ova teška vremena nikom nije lako i situacija loše utiče na sve.

"Nijemci su poznati kao vrlo disciplinovan narod, tako da poštuju sve naredbe kriznih štabova. Najbitnije je da nije bilo policijskog sata, a to je vjerovatno zbog njihove discipline. Prije nekoliko dana, odnosno od 21. aprila, bavarska vlada je ublažila mjeru kontakta, pa se sad građani mogu sresti i s nekim izvan vlastitog kućanstva. To smiju uraditi samo na otvorenom, mogu zajedno šetati ili trčati. Škole u Bavarskoj se postepeno ponovo otvaraju od ponedjeljka. Na nastavu su se najprije vratili učenici završnih razreda u srednjim školama. Od ponedjeljka je obavezno nošenje zaštitne maske preko usta i nosa u svim trgovinama i javnom prijevozu u Bavarskoj. Kod mene je svako jutro i veče rezervisano za šetnju sa mojim vjernim psom Džeksonom. Pređemo desetak kilometara i uživamo u prirodi", kaže Amir Pilav.

Razočaran je zbog činjenice da je otkazan Oktoberfest na kojem je redovno uživao sa porodicom i prijateljima posljednjih dvadesetak godina.

"Koliko je ozbiljna situacija sa koronavirusom potvrđuje otkazivanje Oktoberfesta koji se održava od davne 1810. godine. Posljednjih godina posjeti ga više od šest miliona gostiju iz cijelog svijeta. Ipak, zdravlje je na prvom mjestu. Mnogo nam nedostaju i svirke. Prema posljednjoj naredbi otkazana su sva muzička i kulturna dešavanja do 31. augusta. Nije isključeno da to bude produženo do Nove godine. Nažalost, za Prvi maj vjerovatno nećemo moći da tradicionalno okrenemo janje i uživamo u prirodi. Ipak, odlučili smo da ga naručimo u jednom restoranu i uživamo u zelenilu ispred kuće. Gdje će Bosanac provesti prvomajske praznike bez janjeta", u šali kaže Pilav.

Odlični muzičar svoj život teško može zamisliti bez muzike. Ljubav je naslijedio i njegov sin Patrick.

"Završili smo album, ali čekamo bolje vrijeme da bi ga mogli promovirati u Bosni i Hercegovini, ali i Njemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj..., jer muzika nema granice. Svakodnevno sa Patrickom vježbam u našem studiju. U stalnom sam kontaktu sa Igorom Vukojevićem, koji ima velike zasluge za naš album", kaže na kraju naš muzičar i pjevač sa adresom u Njemačkoj.