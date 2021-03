Gdje su danas pjevačice grupe ABBA?

Popularnu grupu ABBA činila su dva bračna para, ali s krahom njihovih veza, raspala se i jedna od najpopularnijih pop grupa sedamdesetih godina.

Bjorn Ulvaeus i Agneta Feltskog i Beni Anderson i Frida Lingštad bili su najpopularniji parovi sedamdesetih godina. Bjorn i Beni, muzičari i tekstopisci grupe, sarađivali su na brojnim projektima i poslije raspada grupe, prenosi b92.

Njihove supruge i pjevačice Agneta i Frida bile su najvažniji dio benda i njihovi glasovi su se idealno dopunjavali. Gde je danas Ani-Frid Lingštad?

Nakon raspada grupe, Ani-Frid je nakratko nastavila da se bavi pjevačkom karijerom i promijenila je imidž. Njen samostalni album "Something's Going On" producirao je Fil Kolins 1982. godine, a dvije godine kasnije izdala je i album "Shine". Godine 1996. izdala je i album na švedskom jeziku, a onda karijeru usmjerila na duete, ali je nastupala i na manjih projektima sve do 2005. godine.

Nažalost, njen lični život imao je mnogo uspona i padova, a nisu je zaobišle ni porodične tragedije.

Nakon braka sa muzičarem iz grupe Aba, upoznala je princa Hajnriha Ruzoa Rusa od Plauena kada se iz Švedske preselila u London 1986. godine. Par se preselio u Švajcarsku i živeli su u njegovom porodičnom zamku u Frajburgu. Vjenčali su se 1992. godine i bili su u braku sve do njegove smrti 1999. godine. Danas je Ani-Frid grofica od Plauena.

Tragedija, koja je ostavila najviše traga u njenom životu, jeste iznenadna smrt njene ćerke. Godine 1998. izgubila je život usljed povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći u Njujorku.

Uprkos tragediji, Ani-Frid se i dalje povremeno pojavljuje u javnosti, a jedan od najpopularnijih projekata na kojima je učestvovala bio je Mamma Mia.

Agneta Feltskog živi povučeno na farmi

Prelijepa plavuša poslije raspada grupe nije se odmah povukla sa scene. Izdala je samostalni album 1982. godine, koji je bio samo prvi od sedam nakon razlaza članova Abe.

Udala se za hirurga Tomasa Sonenfelda 1990. godine, a razveli su se samo tri godine kasnije.

Veliki dio svog vremena posvetila je astrologiji, jahanju i jogi, a živi sama u izolovanoj seoskoj kući u blizini Štoholma.

"Javnost je uvijek mislila da sam povučena i misteriozna, ali ja sam prizemnija nego što oni misle. Živim na farmi nadomak Štoholma. Vodim normalan život sa dva psa. Razgovaram sa drugim vlasnicima pasa, idem u kupovinu i restorane sa prijateljima i ne smeta mi potpisivanje autograma", rekla je Agneta.

Život njihovih bivših muževa iz grupe Aba je mnogo dinamičniji, s obzirom na to da se oni i dalje bave komponovanjem muzike i snimanjem filmova.