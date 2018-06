Gibonni nakon koncerta u Banjaluci za "Nezavisne": Rutina i ljubav ne smiju ići zajedno

Jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Zlatan Stipišić Gibonni, održao je koncert na banjalučkoj tvrđavi Kastel pred nekoliko hiljada posjetilaca.

Publika je sa oduševljenjem dočekala koncert slavnog splitskog pjevača, a koliko je intresovanje vladalo za njegov nastup govori činjenica da je na ulazu u tvrđavu Kastel bila nezapamćena kolona od nekoliko hiljada ljudi koji su sa nestrpljenjem čekali da nastup počne. Nakon koncerta Gibonni je u razgovoru za Nezavisne novine istakao da je u Banjaluci treći put u posljednjih devet godina, te da ima nešto u tome kada ne dolazi baš svaki dan.

"Kada ljudi sviraju svaki dan na otvaranjima nekih supermarketa ili frizerskih salona, onda se izgubi ta emocija. Ja svaki put kada sam došao, bilo je to sa nekim razlogom. Prije je to bio novi album, pa su druge pjesme. Ja imam taj neki starinski pristup koji ne bih volia da shvatite kao manu, jer ne mislim da je to mana. Ja se sjećam, u pubertetu kada bi u Split došlo Bijelo dugme, ti si znao da ćeš ići na koncert te nije postojao televizijski program koji će te zadržati u kući. To je ta čarolija. Smatram da je publika to izgubila u prethodnih 20 godina, ali ja to volim doživiti na takav način. Možda je to razlog što dođu ljudi kojima je stalo. Svi koji su željeli doći, su došli", istakao je Gibonni.

Slavni splitski pjevač je tokom nastupa pokazao sjajnu komunikaciju sa publikom koja je zajedno sa njim horski pjevala najveće hitove. Gibonni je takođe pozvao i nekoliko gostiju iz publike na binu, a često je i on sam silazio među okupljene obožavaoce koji su ga radosno grlili i fotografisali se sa njim.

"To je moja publika, pa ja to mogu. Ja nisam glas kao Frenk Sinatra ili Zdravko Čolić. Oni su pjevači, i njih dolaziš slušati kako pjevaju. Ja nisam glas, ja sam kantautor. Po mom mišljenju veća je zvijezda moja pjesma nego ja. Ako je pjesma super izvedena i odpjevana od strane publike, onda je to bolje nego da sam ja zvijezda. Nije mi lako to objasniti. Ono što mi je bitno je da glavna zvijezda treba da bude pjesma, i bitno je da ona nekoga veseli, to je skroz druga emocija kad si samo pjevač", naglasio je Gibonni.

Za banjalučku publiku je imao samo riječi hvale te dodao da je on autor koji ne svira puno koncerata tokom godine jer želi da zadrži tu koncentraciju.

"Rutina i ljubav ne smiju biti zajedno. Ja imam svojih 30 koncerata godišnje i točno se pripremim za svaki. Mi smo večeras imali drugačiji repertoar od prošlog nastupa, i biće drugačiji i od sledećeg. Znaš kako neki ljudi odu na turneju po dvije godine, oni ne znaju gdje su. Kada se radi puno koncerata, izgubi se emocija i to bude programirana predstava. Ja imam svoju publiku koja me razumije i ne želim biti popularniji nego što jesam", naglasio je Gibonni.