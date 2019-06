Gilmor prodao 127 gitara na aukciji, prihod doniran za zaštitu planete

Gitarista grupe Pink Floyd Dejvid Gilmor je na aukciji u Njujorku prodao 127 gitara iz svoje kolekcije za 21,5 milion dolara i cijelu sumu je donirao neprofitnoj organizaciji angažovanoj u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti planete ClientEarth.

Aukcija je održana prošle sedmice u Njujorku, prikupljeno je 21.490.750 dolara, a postavila je nekoliko svetskih rekorda kada je reč o prodaji gitara, pišu američki mediji.

Među ponuđenim instrumentima bio je "Black Strat", Fender Stratocaster iz 1969. koji je Gilmor koristio na svakom albumu Pink Floyda, od "The Dark Side of the Moon" do "Final Cuta".

Black Strat je postigao cenu od 3.875 miliona dolara, što je najviša cena za gitaru postignuta dosad na aukciji.

Milionskim iznosima fanovi su platili još dve gitare: pretproizvodni beli Strat iz 1954. sa zlatnim delovima i serijskim brojem 0001 koji je prodat za 1.815 miliona dolara, a Martin D-35 iz 1969, za koji je sam Gilmor rekao da je uz taj instrument napisao najviše pesama, prodat je za 1.095 miliona dolara.

Sedamdesettrogodišnji muzičar sav prihod od aukcije donirao je ClientEarthu, neprofitnoj organizaciji koja se bori za zaštitu planete na kojoj živimo.

"Mi smo advokati i stručnjaci za zaštitu životne sredine i borimo se protiv klimatskih promena i za zaštitu prirode", kažu iz ClientEartha.

Gilmor je kazao da je globalna klimatska kriza najveći je izazov s kojim se čovečanstvo suočava.

"Za nekoliko godina efekat globalnog otopljavanja biće nepovratan. Nadam se da će prodaja ovih instrumenata pomoći ClientEarthu u njihovoj borbi. Potreban nam je civilizovan svet za sve svoje unuke i one koji će doći nakon njih, u kome će na ovim gitarama moći da se svira i uz njih peva", kazao je Gilmor.

Raniji rekord, kada je u pitanju aukcijska prodaja poznatih gitara postigao je Fender Stratocaster koji je potpisalo 19 muzičara, među ostalima Sting, Pol Makartni, Erik Klepton i Džimi Pejdž. Postignuta cena iznosila je 2,7 miliona dolara, a tada su se prikupljala sredstva za žrtve azijskog cunamija 2004.