Gitara Kurta Kobejna prodata za više od šest miliona dolara

Gitara koju je koristio Kurt Kobejn, frontmen Nirvane, za vrijeme popularnog MTV Unlugged koncerta u Njujorku prodata je za više od šest miliona dolara.

Grandž grupa je ovaj koncert imala u novembru 1993. godine, pet mjeseci prije Kobejnove smrti, a jedan je od najpopularniji koncerata Nirvane na Youtubeu.

Aukcionar je rekao kako je postojalo ogromno interesovanje za ovu gitaru, a da ju je kupio australski biznismen Piter Fridmen, vlasnik Rode Microphones koji je došao na Beverli Hils kako bi licitirao iako je to mogao uraditi i iz svoje kuće.

On planira pokazati gitaru širom svijeta, sa njom će krenuti u turneju po galerijama i umjetničkim prostorima.

Julien's Auctions su rekli da je ova aukcija postavila pet svjetskih rekorda uključujući i rekord najskuplje prodate gitare.

SOLD for $6,010,000! A new world record for a guitar! Kurt Cobain's guitar used with Nirvana's MTV Unplugged! Sold in our “Music Icons” auction taking in Beverly Hills and live at https://t.co/TiME89uOXn! #Auction #JuliensAuctions #RockNRoll #KurtCobain #Nirvana #WorldRecord pic.twitter.com/ZbNg13yUHu