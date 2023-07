Gitarista Igor Paspalj za "Nezavisne": Albumi se danas snimaju iz promotivnih razloga

Promocija albuma "Into The Blue" gitariste i kompozitora Igora Paspalja, u pratnji banjalučkog benda "Ultrazvuk", biće održana u Art dvorištu Kulturnog centra Banski dvor večeras, sa početkom u 20 časova.

Album je objavljen u produkciji Radio-televizije Republike Srpske za domaće tržište, sadrži 12 instrumentalnih gitarskih kompozicija, a objavljen je nakon istoimenog Extended play (EP) izdanja na kojem je bilo pet kompozicija.

"Igor Paspalj je umjetnik velikih dometa, kako umjetničkih, tako i geografskih. Svugdje, u svakoj sredini u kojoj boravi, primljen je kao vrhunski umjetnik koji suvereno vlada svojim osnovnim instrumentom - električnom gitarom. Igorova trenutna bazna destinacija je Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati. Extended play izdanje 'Into the Blue' sadrži pet instrumentala. Kroz njihove izvedbe na najbolji način može se sagledati bogatstvo tehničkog i umjetničkog kapaciteta koji krasi ovog umjetnika. Vokalne interpretacije ovdje ne nedostaju, nijednog trenutka, jer Igorova gitara i svira i pjeva. Što je još bitno, tehničko-interpretativna raznolikost 'boji' ovo EP izdanje. U svakom slučaju - ovo muzičko izdanje nema zamjerki", zapisala je kritika nakon pomenutog EP izdanja, a pozitivne kritike nakon objedinjenih 12 kompozicija na albumu, dakako, publika tek očekuje.

Dotad, ljubitelji gitarskog zvuka na internet platformama mogu da uživaju u Paspaljevim instrumentalima, a njegovi najvatreniji navijači imaće priliku da ga večeras čuju i uživo u Banjaluci. Uoči promocije albuma, Paspalj je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Recite nam nekoliko rečenica o albumu?

PASPALJ: Album je sniman tokom zadnjih sedam ili osam godina. Nisam ga radio u komadu. Nastajala je kompozicija po kompozicija. Na kraju sam to objedinio. Neke od tih kompozicija već su izašle kao kraći EP za neke strane striming servise i onda su me pozvali sa Radio-televizije Republike Srpske. Muzički urednik Dejan Dejanović rekao je da bi prosto bilo dobro da promovišu domaće izdavače te da sjedinimo taj materijal i da ga objavimo za domaće tržište. Tako sam za Radio-televiziju Republike Srpske objedinio, da kažemo, favorite tih svojih kompozicija. Na albumu je 12 instrumentalnih gitarskih kompozicija i otprilike to je to.

NN: Album ćete promovisati u pratnji benda "Ultrazvuk"...

PASPALJ: Tako je. Bend "Ultrazvuk" je inače bend sa kojim sam ja svirao pet godina prije nego što ću otići 2014. godine u Dubai. To je moj najdraži bend. I na albumu je svirao bas-gitare na nekoliko pjesama Zoran Janković, klavijature Nikola Savanović iz istog benda, plus je Zoran Janković i koautor jedne od kompozicija.

NN: Nekada su albumi svjetski poznatih gitarista prodavani u milionskim tiražima, što je činilo poprilično dobru zaradu za one koji snimaju. Na koji način jedan muzičar danas u ekspanziji internet platformi može da zaradi od albuma?

PASPALJ: Konkretno od albuma ni svjetski poznati, veliki gitaristi danas ne mogu očekivati veliku zaradu. Mnoga, ne toliko zvučna svjetska imena, ne mogu uopšte očekivati zaradu od prodaje nosača zvuka ili onlajn striminga ili, ako ima zarade, to je nešto sitno. U principu, albumima promovišete sebe i na kraju zaradite na drugim poljima. Kad neko čuje za vas, posluša taj album, onda i traži usluge snimanja gitara, usluge davanja privatnih časova, zove vas na gostovanja ili masterklasove po svijetu. Dakle, albumi se više snimanju iz promotivnih razloga.

NN: Šta vas najviše ispunjava što se tiče gitare: vježba, živi nastupi, snimanje u studiju ili pedagoški rad?

PASPALJ: Najviše živi nastupi i snimanja u studiju, pedagogija donekle. Ja se i sada bavim gitarskom pedagogijom, radim za englesku kompaniju "JTC Guitar", koja je najveći onlajn instruktivni internet sajt na svijetu sa najzvučnijim imenima. Za njih dizajniram te gitarske masterklasove, razne lekcije koje oni brendiraju i kasnije plasiraju gitaristima kojih ima preko 150.000 okupljenih na tom sajtu. Sve te oblasti, da li studijsko snimanje, da li živi nastupi, donose određenu vrstu satisfakcije, a ja se bukvalno bavim svim što je u vezi sa gitarom.

NN: Skoro ste u Banjaluci nastupali sa Lolom Astanovom. Kakvi su utisci?

PASPALJ: Sjajni su utisci. Lola Astanova je svjetski poznata umjetnica i sjajna osoba. Upravo mogu da kažem da sam dobio poziv od njenog menadžera i da bi trebalo u septembru ili oktobru da se realizuje još nekoliko nastupa. To ćemo još vidjeti. Zavisi i od mog rasporeda. Ne znam šta ćemo uspjeti od toga, ali zasigurno realizovaćemo bar još dva ili tri nastupa u Evropi.

NN: Nakon što je prošla pandemija virusa korona, čini se da u Banjaluci, Prijedoru, Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini generalno nikad nije bilo više festivala kao ove i prošle godine. Da li ste zadovoljni festivalskim sadržajem, ukoliko ih posjećujete?

PASPALJ: Posjećujem festivale zato što nastupam na njima. Pored svega što radim, nastupam i sa zagrebačkom grupom "Brkovi", tako da sam nastupao na gotovo svim festivalima u regionu, od "Beer festa" u Beogradu do "Garden festa" u Prijedoru. Za vikend smo na Tjentištu na "OK festu". Dakle, posjećujem sve festivale, ali kao učesnik i, naravno, ima tu dobrih imena, sjajnih bendova, od onih starijeg kalibra tipa "Psihomodo pop", koji se odlično drže, do mlađih bendova tipa "Zoster", koji su redovni i česti gosti na festivalima, tako da sam poprilično zadovoljan sadržajem.

NN: Nakon Banjaluke, planirate li promocije albuma i u drugim gradovima?

PASPALJ: Zasad nema ništa zakazano, osim Banjaluke u organizaciji Radio-televizija Republike Srpske, jer je veoma teško uskladiti moj raspored sa svim koncertima i obavezama i raspored benda "Ultrazvuk", da bismo mogli imati više promocija, naročito u ovom ljetnom periodu, kada ima previše posla. Dakle, zasad samo Banjaluka, a na jesen ću vidjeti. Pretpostavljam da bismo mogli u još nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj promovisati taj materijal, ali o tom potom.