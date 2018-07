Gitarista i poznati reper za "Nezavisne": Marčelo i "Rock simfonija" spremaju "Sveti bes"

Poznati srpski reper Marčelo, koji je nedavno nastupio u Banjaluci, otkrio je ekskluzivno za "Nezavisne novine" da planira da ostvari saradnju sa banjalučkim orkestrom "Rock simfonija".

Reper će nastupiti sa "Rock simfonijom" na tvrđavi Kastel 18. avgusta i tom prilikom izvesti jednu od svojih najpopularnijih pjesama, numeru "Sveti bes".

Banjalučki muzičar iz benda "Tupas mene" i jedan od osnivača orkestra "Rock simfonija" Dragan Moconja u intervjuu za "Nezavisne" kaže da muzičari intenzivno rade na pripremi nastupa te da je saradnja sa srpskim reperom bila logičan izbor zbog identičnih stavova koje ovi umjetnici promovišu, a to su poruke zdrave pameti.

NN: Najavljujete nastup sa banjalučkim orkestrom "Rock simfonija". O čemu se zapravo radi?

Marčelo: Mogu da kažem da to zvuči jako dobro i veoma se radujem prilici da nastupim s ovim orkestrom, a prilika će se desiti 18. avgusta ovde kod vas na tvrđavi Kastel.

NN: Kako ste došli na ideju da orkestar "Rock simfonija" sarađuje sa Marčelom?

Moconja: Marčelo je sjajan reper i sjajan umjetnik sa čvrstom porukom i stavom. To je ono što mi se uvijek sviđalo kod njega. Kako mi iz benda "Tupas mene" šaljemo slične poruke zdrave pameti, nekako nam je izbor bio logičan.

NN: Šta planirate da izvedete zajedno s orkestrom na Kastelu?

Marčelo: To će biti njihov celovečernji koncert, a ja ću biti gost na jednoj svojoj pesmi koju će oni tom prilikom zajedno sa mnom svirati.

NN: O kojoj pjesmi se radi?

Marčelo: U pitanju je pesma "Sveti bes". To je jedna od važnijih stvari u našem opusu. Pesma je jako mračna i ljudi je mnogo vole. Imaćemo kompletnu orkestraciju te pesme, plus hor. Verujem da će to zaista da ispadne dostojanstveno.

NN: Marčelo najavljuje da ćete obraditi numeru "Sveti bes". Kako teku trenutne pripreme pjesme?

Moconja: "Sveti bes" je bio zajednički izbor. Pjesma teške tematike sa ipak nekim mračnim hepiendom, ako je to moguće. Bend je napravio neku svoju verziju pjesme, odradio je u instrumentalnom ruhu sa živim instrumentima. Još je ostalo da se dovrši orkestarski aranžman, koji je pri kraju, tako da sve u principu ide kako treba.

NN: Koliko je teško ukomponovati rep pjesmu u zvuk "Rock simfonije" i da li će ona poprimiti nešto drugačiji aranžman nego originalna verzija?

Moconja: Svakako je izazov. Ljudi misle da je beat prosta stvar i da je nemoguće ukomponovati u nešto drugo. Mi smo upravo na putu da to uradimo. Jedino što je isto je to da je atmosfera jednaka originalnoj verziji sa energičnim bampovima, gdje bend dinamički sa orkestrom tu i tamo iskače.

NN: Što se tiče autorskog rada, da li su u najavi nove Marčelove pjesme?

Marčelo: To je ono na čemu sada lagano radimo. Prošle godine sam bio u prozi. Knjiga "Higijena nesećanja" je objavljena u dva toma, tako da je to definitivno bila godina proze, a ove godine će biti mnogo više muzike. Nećemo još ništa konkretno pričati dok ne objavimo novi materijal.

Zabranjena predstava o Marčelu u Vršcu

Predstava "Stvar izbora - zašto slušam Marčela", mladog autora i glumca Uroša Mladenovića iz Paraćina, trebalo je da zatvori festival "Cirkuliranje", koji je od 8. do 10. juna održan u Vršcu. Ipak, to se nije desilo, a glumcu je saopšteno da je zabranjeno izvođenje predstave te da je naredba stigla od vrha opštinske vlasti. Kasnije je objavljeno da predstava nije mogla da se odigra iz tehničkih razloga.

NN: Šta se to desilo u Vršcu i šta je istina?

Marčelo: Ovde je posredi jednostavna istina. Reč je o jednom momku iz mog rodnog grada koji je napravio predstavu pod nazivom "Stvar izbora - Zašto slušam Marčela". To je priča mladog čoveka koji dolazi iz iste sredine i oseća da ta sredina ne pruža baš dovoljno podrške koliko bi trebalo. Predstava je o mladim ljudima koji žele da se bave umetnošću i glumac govori o tome da su ga neki stihovi i kolumne ohrabrili da ostane u umetnosti.

NN: Zašto je po Vašem mišljenju zabranjeno izvođenje predstave?

Marčelo: Pošto sam protiv režima, a u Srbiji je to kao da si terorista, neki opštinari su se pobunili što se uopšte spominje moje ime i čitavog festivala, pošto je tu o festivalu reč, otkazali samo tu predstavu, iako je sav ostali program organizovan. Javili su zvanično da su problem tehnički uslovi, a predstava ima samo jednog čoveka na bini kojeg povremeno prati drugi čovek na akustičnoj gitari. Održali su sve ostalo što uključuje paraglajding, mačevanje i ekstremne sportove. Predstava je izvedena u ostalim gradovima, ona ima i preporuku školskog pedagoga, koja kaže da uopšte nije loše da klinci pogledaju ovaj komad.

NN: Da li je zabrana važila samo za Vršac ili će se izvoditi u ostalim gradovima?

Marčelo: Predstava će se i dalje izvoditi. Ona će živeti svoj život. Najstrašnije je kod ovakvih stvari što ljudi naprave pompu tamo gde je nema i sad će neki siroti ljudi doći da pogledaju predstavu misleći da je ona stvarno kontroverzna, a ona to zapravo nije. To je samo priča momka koji se bavi umetnošću.