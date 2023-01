Gitarski virtouz Džef Bek preminuo u 78. godini

Džef Bek, uticajni engleski gitariski virtouz koji je mijenjao žanrove i koji se proslavio s "The Yardbirds" prije nego što je kasnije započeo solo karijeru, preminuo je u 78. godini, objavila je njegova porodica na društvenim mrežama.

Gitariski majstor i inovator koji je bio i jedan od najvećih svjetskih interpretatora ritma i bluza, Bek, umro je "mirno" nakon što ga je pogodila bolest.

Preminuo je u utorak nakon što je iznenada obolio od bakterijskog meningitisa, rekla je porodica.

I met Jeff Beck when I was 17 and I was glad to know a guy like that, a guy who was able to show me how this guitar playing thing should be approached and that’s still very much the case. Jeff was a wondrous soul and we already miss him tremendously. @jeffbeckmusic #JeffBeck pic.twitter.com/qW8R0b7pCz