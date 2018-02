Gitarski virtuoz dirnuo srca banjalučke publike

Poznati bh. gitarista Muris Varajić održao je u subotu u večernjim časovima koncert u Banskom dvoru u Banjaluci.

Varajić, koji je privukao pažnju publike širom regiona svojim virtuoznim sviračkim umijećem, i ovog puta obradovao je prisutne akustičnim izvođenjem najvećih rokenrol hitova, ali i sevdah kompozicija, koje su nagrađene gromoglasnim aplauzima.

Zajedno sa Varajićem nastupio je i banjalučki muzičar Arsen Čarkić, koji ga je pratio na klaviru.

Bh. gitarista je nastup započeo izvođenjem evergrina rokenrol žanra da bi tokom večeri žice njegove gitare zasvirale i najljepše pjesme sevdaha.

Najviše oduševljenja kod publike je izazvala pjesma čuvene banjalučke kantautorke Jadranke Stojaković "Što te nema" koju je Varajić predstavio na posebno emotivan način. Varajić, koji je poznat kao jedan od najboljih gitarista naše zemlje, iznenadio je publiku i svojim vokalnim sposobnostima, što se moglo posebno primijetiti tokom izvođenja sevdalinki.

Među publikom koja se okupila u Banskom dvoru bio je i ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komić, koji je poznat, takođe, kao vrstan gitarista. Varajić je njemu u čast izveo numeru "Soilder of fortune" kultnog sastava "Deep Purple".

Publika nije krila zadovoljstvo zbog virtuoznih sposobnosti Varajića pa je tako na kraju nastupa morao da se vrati na pozornicu i odsvira još jednu numeru za publiku koja ga je na nogama ispratila aplauzima.

Muris Varajić je svoju solo karijeru započeo 2007. godine kada je za inostrano tržište objavio instrumentalni album "Let It Out". Pobjednik je gitarističkog takmičenja "Steve Vai Competition" u Londonu 2008. godine. Kompozicija "Mojo Oro" proglašena je najboljim etno instrumentalom na "Just Plain" folksradijskom festivalu u SAD. Dvije godine zaredom bio je finalista svjetskog takmičenja "Guitar Idol", koje se održavalo u Londonu.

Kao solista Varajić nastupa u čitavoj regiji, od Austrije do Makedonije, gdje najčešće izvodi pjesme bendova "Pink Floyd", "Dire Straits", "Deep Purple", gitariste Džoa Satrianija i drugih, ali i svoja autorska djela rađena u specifičnom i prepoznatljivom muzičkom stilu.