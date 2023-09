Goca Tržan najavila koncert: "U Tuzli sam se uvek osećala svoja na svome"

Goca Tržan održaće koncert u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 21 čas, a pred publiku u Tuzli vraća nakon pet godina.

Koncertom u Tuzli pop diva nastavlja turneju u Bosni i Hercegovini koja je započela u junu nastupom u Domu mladih u Sarajevu, a se nastavlja koncertom u Mostaru 19. oktobra, te u "gradu na zrnu soli" 21. oktobra.

"Jako se radujem da ponovo pevam u Tuzli! Za Tuzlu me vežu mnoge lepe uspomene, sjajni koncerti koje sam ovdje imala i najviše od svega, divna publika koja me uvek lepo dočekivala. Prošlo je previše godina, to je istina. Iza nas je nekoliko godina u kojima su nas razdvojili pandemijom. I baš zato jedva čekam ovaj koncert. U Tuzli sam se uvek oećala svoja na svome. Jako volim ovaj grad!", kazala je Goca Tržan.

Kako su organizatori koncerta naveli, Tržanova već tridesetak godina pripada samom vrhu regionalne pop scene, te je vlasnica velikih hitova "Fitilj", "Srećo nečija", "Haljina", "Žena za jednu noć", "Stoperka", "1.200 milja", "Bumerang", "Gluve usne", "Zagrli", "Ni na zemlji, ni na nebu" i drugih pjesama koje vole sve generacije publike, a predstojećim koncertom najavljuje i svoj novi album.

Poznata po svom moćnom vokalu i energičnom scenskom nastupu, Goca Tržan u Tuzli sprema koncertni spektakl za koji će se bez sumnje tražiti karta više.