Godina dana bez Olivera Dragojevića

​Jedan od najpopularnijih pjevača u Hrvatskoj, ali i na području cijele bivše Jugoslavije, Oliver Dragojević preminuo je na današnji dan prošle godine.

Njegovi hitovi poput "Moj lipi anđele", "Vjeruj u ljubav", "Cesarica", "Nedostaješ mi ti", "Trag u beskraju", "Nadalina" i još mnogo drugih pjesama ostavili su dubok trag u muzici u čitavom regionu.

Oliverovi prijatelji ističu da ga slava i popularnost nikada nisu mogli promijeniti, te da je uvijek bio spreman na saradnju s kolegama, na razgovor s medijima i na druženje s obožavaocima.

U njegovu čast danas će biti održan i memorijalni koncert "Trag u beskarju" ispred crkve svetog Josipa u Veloj Luci. Koncertni prostor prima samo 300 ljudi, tako da su ulaznice rasprodate u rekordnom roku. Velolučani, pomalo i razočarani što neće moći pratiti koncert na pijaci, ipak neće ostati zakinuti. Naime, organizatori su se pobrinuli da se u centru Vele Luke postavi videobim sa kojeg će mještani i gosti uživo moći pratiti dešavanja na ovom koncertu.

Takođe, najavljeno je i otvaranje muzeja u čast poznatog umjetnika čiju će realizaciju finansirati Vlada Hrvatske.

"Koncert smo organizovali u dogovoru s obitelji i prijateljima, baš na lokaciji na kojoj je on nastupao, kako bismo bili na tragu onoga što je on sam svih ovih godina podržavao, a to je ležerna svirka s prijateljima, vrhunskim glazbenicima, predstavljanje 'najboljeg od hrvatske i inozemne glazbe' u svom mjestu kako bi na taj način pokazao ljubav prema njemu", objasnila je Katarina Gugić, načelnica Vele Luke.

Oliver Dragojević je svojim pjesmama osvajao srca publike cijelog regiona, ali i Evrope i svijeta.

Na sahrani prijatelja Remija Kazinotija u avgustu 2017. godine, Oliveru je pozlilo pa je prebačen u hitnu pomoć, a nakon nekoliko dana dijagnostifikovan mu je rak pluća. Stanje se i pored hemoterapija pogoršavalo. Jedan od najvećih muzičara regiona preminuo je godinu dana nakon što mu je dijagnostifikovana teška bolest 29. jula 2018. u 71. godini.