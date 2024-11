Gojira dolazi na Šalatu

​Francuski metal titani Gojira vraćaju se u Zagreb i to na stadion Šalata u nedjelju, 27. jula 2025. godine.

Tačno tri godine nakon rasprodanog koncerta u Domu sportova, metal mašina Gojira zakazuje zagrebački povratak. Novi studijski album najavljen je za prvu polovinu 2025., nakon čijeg izlaska slijedi velika svjetska turneja u sklopu koje dolaze i na Šalatu.

Možda najatraktivniji i najprepoznatljiviji metal band novije generacije, Gojira se kroz godine napornog turnejskog rada i sjajnih albuma uzdigla u svjetsku atrakciju i headlinere najvećih festivala. Bili su i generalno prvi heavy metal band koji je nastupio na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara i to ovog ljeta u Parizu.

Bend koji je izašao iz anonimnosti do globalne prepoznatljivosti, kombinuje elemente death, math, progresivnih i post-metal žanrova s temama o filozofiji i okolini. Dobitnici su tri nominacije za Gremija, a zavrijedili su i mjesto na listi 100 najboljih metal albuma po izboru Rolling Stonea s izdanjem "From Mars To Sirius". Njihov katalog uključuje albume poput “L’Enfant Sauvage”, “Magma”, kao i posljednji “Fortitude” s kojim opet podižu ljestvicu uspješnosti. Album je odmah završio na prvom mjestu Billboardove liste top rock kao i hard rock albuma te vrhovima streaminga.

U sedmici izlaska bio je najprodavaniji u SAD-u, a na listama Rolling Stonea, The Guardiana, Revolvera ili Metal Hammera među najboljim godišnjim izdanjima.

Vođena intuicijom, vrsna četvorka pomjera granice žanra što im je donijelo ugled jednog od najznačajnijih metal bendova posljednjih desetak godina. Uz nadolazeći novi album Gojira planira i turneju u sklopu koje dolaze u Zagreb, a svoj opus predstaviće na ljetnom nastupu na stadionu Šalata.

Early bird ulaznice u prodaju kreću u utorak, 5. novewmbra u 11.00 sati po cijeni od 45 evra. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop, Rockmark, Dallas Music Shop Rijeka i sva prodajna mjestima Eventima i www.eventim.hr, prenosi "BalkanRock".

