Goran Karan odustao od takmičenja za Evroviziju

​Goran Karan (55) odustao je od nastupa na Dori, malo nakon što su objavljeni rezultati HRT takmičenja za izbor hrvatske pjesme za pjesmu Evrovizije 2020. godine. Prema tom glasanju, odabrano je 16 numera i još 4 rezervne.

Naime, od nastupa je odustao jer se tvrdi da je Karan tu pjesmu već izveo javno, na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini, a pravila nalažu da se pjesma prije izvođenja na Dori ne smije objaviti.

Ipak, Goran Karan tvrdi da pjesma nije objavljena ni u kakvoj verziji.

"Jednu različitu verziju pjesme koju sam nazvao "My Legacy is Love" sam izveo na koncertu u Visokom u Bosni i Hercegovini. Pjesma "My Legacy is Love", u obliku kakav je poslan na Doru, se i stihovima i muzikom i aranžmanom značajno razlikuje od onog što sam odsvirao tom prilikom. Isto tako, važno je napomenuti da pjesma nije objavljena ni u kakvoj svojoj verziji", rekao je Karan za 24sata.

"Ono što bih htio naglasiti je da moj razlog za bavljenje muzikom i moja osnovna namjera nikad nije bila, nije i neće biti, takmičarska. Stoga sam odlučio, da bih otklonio sve moguće pogrešne interpretacije, da pjesmu "My Legacy is Love" povlačim se sa Dore. Na taj način želim zatvoriti prostor za bilo kakve kontroverze i nuspojave, jer, kako stihovi te pjesme kažu: Moja ostavština je ljubav", poručio je Karan.

Pjevač je svim učesnicima i organizatorima, ipak, poželio sve najbolje i dobar plasman na Evrosongu. Pjesmu "My Legacy is Love" objaviće, kako je rekao, na proljeće.

Umjesto Gorana Karana ovom prilikom nastupiće Elis Lovrić sa pjesmom 'Jušto', koja je bila prva rezerva.