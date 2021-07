Goranu Bregoviću nagrada "Šaban Bajramović", zakazan i nastup na Nišvilu

Goran Bregović je ovogodišnji dobitnik Nišville Grand Prix "Šaban Bajramović" za fuziju džeza sa drugim pravcima, a nakon uručenja nagrade, u subotu 14. avgusta, Bregović će zajedno sa Nišville big bendom izvesti nekoliko svojih kompozicija u džez aranžmanima.

U drugom dijelu koncerta pridružiće im se njegov "Orkestar za svadbe i sahrane". Goran Bregović će prvi put obići Spomenik "Šabanu Bajramoviću", za čije je podizanje 2010. godine – bio prvi donator.

Goran Bregović je sigurno jedan od najomiljenijh, a istovremeno i najkuđeniji muzičar sa ovih prostora. Ali, kako činjenice govore – on je sigurno najuspešniji umetnik sa područja Balkana na polju muzike u svetskim okvirima.

Kao osnivač, vođa, gitarista i autor muzike legendarne sarajevske grupe Bijelo Dugme bio je među prvima koji su u rock muziku počeli da ubacuju elemente ex Yu foklora. Iako je i prije (a i poslije) Bijelog dugmeta na polju fuzije rok muzike i folkornih motiva bilo sličnih muziičkih pokušaja (od kojih su neki, takođe zaslužili mesto u istoriji savremene muzike)– vrijeme je pokazalo da je Bregovićeva formula "pastirskog roka" sadržala najbolje sastojke koji su Bijelom dugmetu donijeli neprikosnovenu titulu najveće rok grupe bivše Jugoslavije.

Sa svojim "Orkestrom za svadbe i sahrane" Bregović kombinuje formacije tradicionalnog romskog duvačkog orkestra pojačanog "baterijom", bugarsku žensku tradicionalnu vokalnu grupu, "klasični" muški hor, a uz sve to često pridodaje i gudački orkestar pa i cijeli simfonijski orkestar.

Sa "Orkestrom za svadbe i sahrane" objavio je više albuma među kojima sam ističe "Tales and songs from Weddings and Funerals" – 2002, "Karmen with a Happy End "– 2007; "Alkohol – Sljivovica" – 2009; "Champagne for Gypsies" – 2013; "Three Letters From Sarajevo" – 2017; "Welcome to Goran Bregović" – 2017. Albumom "Tri pisma iz Sarajeva" Goran Bregović prepoznaje i slavi ovu raznolikost porijekla i nasljeđa na kulturnom, vjerskom i nacionalnom nivou.