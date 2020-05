Gradonačelnik Novog Sada: Ne vidim mogućnost da bude organizovan Exit

NOVI SAD - U ovom trenutku ne vidim mogućnosti da bude organizovan Exit, pogotovo zato što su granice zatvorene, izjavio je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

Odgovarajući na pitanje da li će ove godine biti održan Exit, Vučević kaže da ta odluka još nije donijeta, da će ovog mjeseca imati sastanak sa predstavnicima festivala i Vlade Srbije u vezi sa ovogodišnjim festivalom, ali da je trenutno njegovo mišljenje da ne postoje uslovi i mogućnosti da Exit bdue održan ove godine.

"Ne vidim kako bismo to mogli da organizujemo, posebno kad znamo da je Olimpijada otkazana, evropsko prvenstvo u fudbalu i druge velike manifestacije", kaže Vučević.

Navodi da razumije želju osnivača, pogotovo što ove godine obilježavaju 20 godina festivala, ali da u ovom trenutku ne vidi kako bi on mogao da bude organizovan.

"To ne znači da sam protiv Exita, naprotiv, ja sam pobornik Exita i treba takva manifestacija da se podrži, ali u ovom trenutku mislim da nema mogućnost da se tako nešto organizuje. Postavlja se pitanje ko će da vam dođe i kako će da vam dođu, ako su granice zatvorene", kaže Vučević.

Naglašava da će to sigurno biti veliki udarac na ekonomiju grada, ali da pitanje ekonomije ne može biti stavljeno iznad pitanja zdravlja ljudi.

"To će biti velik udarac direktno na budžet grada, ali ne mislim udarac na direktne prihode grada, najmanje će biti na njih, ali hoće na hotelijere, ugostitelje, taksiste, one koji iznajmljuju stanove, apartmane, trgovina se razvija u vreme Exita, svako zaradi neki dinar, to je klijentela koja troši. Tu jeste udarac na ekonomiju grada, ali ne možete to da stavite iznad pitanja zdravlja", kaže Vučević.

S obzirom na to da će vanredno stanje najviše da se odrazi na hotelijerstvo i turizam, Vučević kaže da će Turistička organizacija morati da se više posveti domaćim turistima, a da se pronalaze modeli kako bi iole pomogli da u prvom periodu, nakon relaksiranja mijera, pomognu funkcionisanje ove privredne grane.

Kako bi grad pomogao rad hotelijera, odlučeno je da bude organizovano evropsko košarkaško takmičenje, koje će u Novi Sad dovesti oko par hiljada sportista, ali će događaj biti organizovan bez publike.

"To će dovesti par hiljada sportista u Novi Sad. Sportski događaj će biti organizovan bez publike u julu i time bismo napunili novosadske hotele, jer će nam hotelijerstvo i turizam biti najugroženiji. Dolazi nam osam košarkaških ekipa, predstavnici federacije košarkaške, delegati, sudije, svi su oni testirani, vodi se računa epidemiološki, a opet će sportisti odsesti u našim hotelima", kaže Vučević.

Naglašava da se taj sportski događaj ne može porediti sa Exitom.

"Ne može se porediti sa drugim velikim događajima, poput Exita, jer ovo je sportski događaj bez publike, a ne možete vi da dovedete bend da svira bez publike, to baš i nema nekog smisla", kaže Vučević.