Greške u pjesmama: Zvuk aviona, kašalj i smijeh za vanvremensku notu

Snimanje u studiju je komplikovan i naporan proces i mnogo toga pođe po zlu. Da li ste primijetili greške u poznatim pjesmama? Mnogi su muzičari prisiljeni iznova da snimaju određeni instrument ili vokale ne bi li dobili savršen snimak, ali ponekad se pojavi greška koja je toliko savršena da autori odluče da je ostave na konačnom snimku.

I iako na to vjerovatno nikada niste obratili pažnju, ovo su neke od najpoznatijih grešaka u legendarnim pjesmama.

"Led Zeppelin" - "Black Country Woman"

"Physical Graffiti" omiljeni je album vokaliste Roberta Planta iz diskografije jednog od najvećih bendova ikad, a "Black Country Woman" počinje kratkim razgovorom o kojem vjerovatno nikada niste ni razmišljali.

Naime, studijska oprema snimila je zvuk aviona koji prelijeće kuću u kojoj je bend snimao, a članovi benda ne samo da su snimili avion, već možete čuti i njihov razgovor, tj. kratko raspravljaju o tome hoće li taj zvuk ostaviti. Plant na kraju zaključuje: "Ne, ostavi to."

"The Police" - "Roxanne"

Ovo je vjerovatno najveći hit grupe, a zvuk s početka pjesme mnogima je djelovao kao najnormalniji dio velikog hita. Ali to nije planirano.

Oko četvrte sekunde možete čuti zvuk klavijatura i Stingov smijeh. Iako sve odgovara, radi se o tome da je Sting tokom snimanja slučajno sjeo na klavijature koje su proizvele atonalni zvuk, koji su članovi benda odlučili da ostave u konačnoj verziji, uključujući i Stingovu reakciju na nezgodu.

"Pink Floyd" - "Wish You Were Here"

Grupa, a posebno Dejvid Gilmor, poznati su kao perfekcionisti kad se radi o njihovom albumu, ali u naslovnoj pjesmi "Wish You Were Here" možete čuti kašalj i disanje prije nego gitara počne da svira.

Radi se o Gilmorovom kašlju koji nije mogao da zaustavi jer je u to vrijeme pretjerivao s cigaretama. Iako se možda radi o urbanoj legendi, Gilmor je bio toliko razočaran svojom izvedbom da je tog dana prestao da puši i nikada više nije zapalio. Bilo kako bilo, trenutak je ostao zabilježen.

"The Mamas & The Papas" - "I Saw Her Again"

Kada je bend snimao svoj album iz 1966, studijski tehničar pogriješio je i vokale pustio prerano. Nakon toga odlučio je da obriše svoju grešku i vokale da vrati na pravo mjesto, ali je greška iz nekog razloga ostala.

Producent Lu Adler čuo je verziju s greškom i toliko mu se svidjela da je odlučio da je ostavi jer pjesmu čini zanimljivijom.

"The Kingsmen" - "Louie Louie"

Ako malo bolje poslušate, oko 0:54 možete čuti nekog kako viče "fuck", a to je izazvalo velike probleme bendu. FBI je čak započeo istragu kako bi provjerili jesu li "The Kingsmen" zaista dopustili psovku u velikom hitu.

Na svu sreću, vokalna izvedba toliko je nejasna da su agenti FBI-ja imali probleme s transkriptom. Nije poznato zašto je ova "vulgarna" verzija ostala konačna, ali odluka je očito na mjestu, jer radi se o jednoj od najpoznatijih pjesama svih vremena.

"Ben Folds Five" - "Steven's Last Night In Town"

Kad ne snimate u studiju već u kući, uvijek postoji strah od toga da mikrofoni uhvate i ono što niste planirali. Tačno na 2:55 u ovoj pjesmi možete čuti zvonjavu telefona i smijeh. Ne radi se o nečemu što je planirano, već je neko pokušao da dobije Bena Foldsa tokom snimanja, a tajming je bio toliko dobar da je Folds ovu nesavršenost odlučio da ostavi.

"Whiskeytown" - "Bar Lights"

Ponekad je opušten pristup ujedno i najbolji, a "Bar Lights" savršen je primjer toga. Rajan Adams zaboravi tekst i počne da se smije, to nasmije Kejtlin Keri, a nakon toga mu pukne i žica.

Sve se to dogodi u nekoliko sekundi, ali odlučili su da ostave ne samo verziju s greškom, već su na kraju ostavili i dio u kojem o tome raspravljaju. Ali to pjesmi daje ono nešto. Moglo je biti bez greške, ali ovako zvuči stvarnije pa samim tim i savršeno.