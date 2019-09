Gruovi drugovi nijemi od bola stajali kraj čamca

Drugovi poznatog repera Dalibora Andonova Grua, koji je poginuo danas u Zemunu, nakon što je prilikom vožnje kajta upao u vodu, nijemo su stajali kraj čamca kojim su ga izvukli iz vode.

Tragedija se dogodila oko 15.20 časova, a Hitna pomoć koja je ubrzo stigla na lice mjesta mogla je samo da konstatuje smrt.

Više od tri sata nakon nesreće, trojica Gruovih prijatelja su i dalje stajali na mjestu tragedije. Stajali su kraj čamca, u kojem je bilo Daliborovo tijelo i nijemo gledali u vodu.

Svako malo neko od prolaznika pitao je šta se dogodilo, ali oni su samo odmahivali glavom i molili ih da produže dalje.

Kako su ispričali očevici za Blic, poznatog repera je vjerovatno udarila šipka. Kažu da je Gru vozio dasku sa zmajem i da se zmaj podigao dva ili tri puta, te je tada nastao problem.

"Misle da je udario glavom o šipku, i da je potom pao u vodu i vjerovatno se utopio iako je bi odobar plivač i zavisnik od ekstremnih sportova. Sumnja se da se Gru onesvijestio, ali se ne zna još tačno", kaže nam jedan od prolaznika.

Radnik splava koji se nalazi nedaleko od mjesta gdje se dogodila tragedija kaže da nije vidio trenutak kada je Gru pao u vodu, već samo ugledao policiju.

"Nisam vidio tačno šta se dogodilo, iako sam u to vrijeme bio na splavu. Počeo je da duva jak vjetar, nevrijeme je bilo užasno i pljuštala je jaka kiša. A onda sam video da je stigla policija", ispričao je radnik obližnjeg splava.

Gru je muzičku karijeru počeo devedesetih godina. On je 1995. godine izdao prvi rep album u Srbiji, a naredne godine najuspješniji rep album u Srbiji "Gru 2". Gru je dio stare škole repa kojoj su pripadali "Montenigers", "C-Ya", "Who is the best". Njegovi najveći hitovi su "Biću tu", "Pravi broj", "I dalje me žele", itd…