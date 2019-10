Grupa "Elliot" iz Mostara predstavila singl "Plastelin"

Grupa "Elliot" iz Mostara, koju čine Jasmina Šuta i Miran Kapor, objavila je pjesmu "Plastelin", koja je naišla na odlične reakcije publike, a muzičari ističu da je tematika ovog singla ljubav te da je pjesma nastala prije nekoliko godina.

"Tematika pjesme je ljubav, kao i u većini pjesama koje pišem. Ovu pjesmu sam napisala još prije više od dvije godine, međutim nikada nije ugledala svjetlo dana - sve dosad. Jednostavno čekali smo pravo vrijeme", rekla je Jasmina Šuta povodom premijere singla i dodala da se ona i Miran poznaju duži niz godina i da je ideja o saradnji došla kao logičan potez.

"Miran i ja se poznajemo još iz srednje škole. Prije tri godine smo bili na Jahorini u sklopu 'Summer Rock School' kampa. Nakon toga on je otišao studirati na 'Bennington College' u SAD. Kad je došao prošle godine u Mostar za praznike, razgovarali smo i došli na ideju da pravimo svoju muziku jer imamo jako slične vizije", rekla je Šuta.

Kako je Kapor bio odsutan, Jasmina je pojasnila da je pjesma "Plastelin" nastajala online.

"Snimila sam vokalnu dionicu pjesme 'Plastelin', poslala Miranu i on je na tu dionicu napravio muziku. S obzirom na to da je on završio fakultet i da se vratio u Mostar, namjeravamo raditi punom parom", dodala je Jasmina.

Pjevačica dodaje da je veoma zadovoljna dosadašnjim reakcijama na pjesmu "Plastelin" te da nije očekivala da će doći ovako velikom brzinom do velikog broja slušalaca.

"Stvarno nismo očekivali ovoliku pažnju javnosti za samo jedan dan od objavljivanja pjesme. S obzirom na to da smo Miran i ja sve sami radili, prezadovoljni smo jer ovo je tek prva pjesma. Naravno uvijek može bolje, i tome treba težiti, ali smo veoma zadovoljni dosadašnjim učinkom", istakla je Šuta.

"Elliot" se ovom pjesmom zvanično predstavlja publici, ali Šuta dodaje da je u najavi još nekoliko pjesama.

"Mislimo da je veoma bitan kontinuitet. Naravno da ne treba objaviti pjesmu samo da bi se objavila, ali ukoliko se radi svakodnevno onda prirodno dođe do toga da bude dovoljno materijala da bi se moglo objaviti nekoliko pjesama mjesečno. Planiramo raditi i spotove, ali to nam neće biti primarno za izbacivanje novih pjesama", zaključila je Jasmina Šuta.