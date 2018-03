Grupa "Krenberiz" najavila posljedni album sa Dolores O'Riordan

Irski rock bend "Krenberiz" najavio je da će početkom iduće godine objaviti studijski materijal na kojem su radili prije smrti pjevačice Dolores O'Riordan, dok bi krajem ove godine trebalo da izađe reizdanje debitantskog albuma iz 1993. godine "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", koji slavi 25. godišnjicu.

Reizdanje albuma iz 1993. je trebalo da bude objavljeno ovog mjeseca, ali je zbog tragičnog događaja stavljen na čekanje, piše Dejli mejl.



Članovi benda Noel i Majk Hogan i Fergal Louer objavili su da su odlučili da dovrše započeto, kao i novi album za koji je Dolores u potpunosti snimila vokale, a na kojem su počeli da rade još prošle godine.



Reizdanje debitantskog albuma će sadržati prethodno neobjavljene materijale uz još neke bonus materijale iz vremena kada je prvenac izašao.



Četrdesetogodišnja pjevačica Dolores O'Riordan umrla je u januaru ove godine, a njeno tijelo pronađeno je u hotelskoj sobi u Londonu, gdje je boravila zbog snimanja.



Uzrok smrti trebalo bi da bude otkriven početkom aprila.