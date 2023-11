Grupa "Maneskin" objavila dopunjenu verziju albuma "Rush"

Italijanska grupa "Maneskin" objavila je album "Christmas - Rush! (Are U Coming)", koji je nova verzija njihovog posljednjeg albuma, uz pet novih pjesama na engleskom.

Nove pjesme su "English Valentine", "Off My Face", "The Driver", "Trastevere" i "Honey (Are U Coming?)", prenosi ANSA.

Uz novi album, na Jutjubu je objavljen i spot za pesmu "Valentine".

Album "Rush! (Are U Coming?)" koji je objavljen u januaru dostigao je prvo mesto u 15 zemalja, dok je u top pet najpopularnijih albuma ušao na listama u 20 zemalja, prenosi Tanjug.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.