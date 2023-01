Grupa "Maneskin" objavila novi singl "Gossip"

NJUJORK - Italijanska rok grupa "Maneskin" objavila je novi singl "Gossip" sa specijalnim gostom Tomom Morelom iz antologijskog benda "Rage Against The Machine", u izdanju kuće "Sony Music Entertainment" iz Njujorka.

Najnovija pjesma će se naći na novom albumu "Rush!" kontraverznog italijanskog sastava, koji će biti objavljen 20. januara (Sony), saopštila je domaća diskografska kuća "Menart", zadužena za distribuciju po Srbiji i za čitav region.

Rok bend "Maneskin" se proslavio u svijetu pobedom na Evroviziji 2021. godine.

Na novom albumu oni će objaviti ukupno 17 pjesama i to ovim redoslijedom: "Own My Mind", "Gossip", "Timezone", "Bla Bla Bla", "Baby Said", "Gasoline", "Feel", "Don’t Wanna Sleep", "Kool Kids", "If Not For You", "Read Your Diary", "Mark Chapman", "La Fine", "Il Dono Della Vita", "Mammamia", "Supermodel", "The Loneliest".

Singl "Gossip" izašao je 13. januara, a članovi "Maneskina" su povodom ove saradnje izjavili da im je nevjerovatno iskustvo koje ima Tom Morelo, omogućilo da bolje razumiju proces snimanja pesama.

"Ne možemo dovoljno da mu se zahvalimo što nam se pridružio u ovoj pjesmi. Njegovo prisustvo je čast za čitav bend", izjavio je Damiano, dok je Itan dodao da je Morelo donio "Rage" u "Maneskin".

Podsetimo, muzičar Tom Morelo, osim benda "Rage Against the Machine", koji je najavio povratničku svjetsku turneju, poznat je i kao član rok grupe "Audioslave", gdje je pevao i pokojni Kris Kornel, popularan i kao frontmen sastava "Sound Garden", prenosi Tanjug.