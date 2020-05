Grupa "Queen" objavila novu verziju pjesme "We are the champions"

Skoro cijeli svijet zna riječi pjesme "We are the champions", a britanska grupa "Queen" objavila je novu verziju jedne od svojih najpoznatijih pjesama u čast zdravstvenih radnika koji se bore protiv virusa korona.

Vodeći gitarista brajan Mej, bubnjar Rodžer Tejlor i pjevač Adam Lambert, koji godinama sarađuje sa grupom "Queen", udružili su snage kako bi objavili novu verziju pjesme pod nazivom "You are the champions", prenosi CNN.

Grupa planira da prikupi 7,5 miliona dolara za 60 dana, a već polovina tog novca je prikupljena poslije samo jednog dana od kako je pjesma okačena na internet.

Sav prihod od nove verzije namenjen je Solidarnom fondu za odgovor na kovid-19 Svjetske zdravstvene organizacije.

Mej, Tejlor i Lambert snimili su pjesmu dok su bili u samoizolaciji u različitim gradovima. Kvin i Lambert trebalo je da održe evropsku turneju, ali je ona odložena zbog pandemije virusa korona.