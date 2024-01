Grupa Simple Minds spremaju pjesme za novi album

GLAZGOV - Škotski rok sastav Simple Minds radi na pjesmama za novi album, a ne isključuju mogućnost da ponovo snime neki svoj stari album, kao što su to uradili sa "New Gold Dream" (1982) prošle godine.

U novogodišnjim odgovorima fanovima na Facebook strani benda, pjevač Džim Ker je otkrio da su "dobrano na putu sa novim pjesmama koje su već snimljen i izmiksane", za novi studijski album koji treba da naslijedi "Direction of the Heart" (2022).

"Radili smo do sada na Siciliji i u Londonu, i posebno se radujem radu na sljedećoj sesiji čim uzmemo odmor od turneja", naveo je Ker.

Simple Minds su za potrebe serijala "Greatest Albums live" televizije "Sky" snimili nastup na kome izvode u cjelosti album "New Gold Dream", a gitarista Čarli Burčil je istakao da je "zvučalo tako dobro", da su pomislili da bi to mogao biti album, i tako su objavili "New Gold Dream – Live From Paisley Abbey" (2023).

"Mogu nas vidjeti kako radimo nešto slično sa drugim (našim) pločama", naveo je Burčil.

Upitani da li nakon 47 godina benda vide njegov kraj, Ker je rekao da još uvijek imaju u sebi dosta muzike što će ih "držati zaposlenima bar još neko vrijeme", dok je Burčil dodao da se decenijama drže petogodišnjih planova i da su sad na početku novog, a "poslije ko zna?", prenosi "Tanjug".

