Gudački kvartet "Palladio": Zbog publike smo svirali punog srca

Gudački kvartet "Palladio" održao je koncert u Banskom dvoru u Banjaluci tokom kojeg je publici predstavio repertoar koji su činili najveći klasici rokenrol muzike, izvedeni na klasičnim gudačkim instrumentima.

Jedna od članica ovog kvarteta Kristina Moconja je uoči koncerta za "Nezavisne" istakla da je sastav vodio računa da se ispoštuje muzička raznovrsnost, pa su, pored evergrina i rok zvuka, pripremili i dio repertoara klasične, ali i elektronske muzike.

Muzičari su koncert otvorili kompozicijom "Palladio", a nakon toga su uslijedili pop-rok evergrini grupa "The Verve", "Guns N' Roses", "Led Zeppelin", "Metallica", kao i pjesme pop ikone Sie, Dejvida Gete, benda "Coldplay" i mnogih drugih.

"Uspjeli smo da prikažemo i dočaramo sve ideje koje smo zamišljali. Svi iz organizacije i naši najbliži su bili uz nas i uz njihovu podršku smo dali sve od sebe", rekla je Moconja nakon koncerta.

Sa "Palladio" gudačkim kvartetom kao gost je nastupio i Đorđe Babić na kontrabasu tokom izvođenja numere "Hit the road Jack" Reja Čarlsa, a sastavu se kasnije pridružio i producent elektronske muzike Mladen Tomić na pjesmama "Viva la Vida" grupe "Coldplay" i "Without you" Dejvida Gete.

"Povratna informacija koju smo doživjeli od publike je veliki pokretač naše ukupne energije. Vidjeti i osjetiti toliku podršku je ono što iz nas izvlači maksimum. Zahvaljujući publici trema je nestala od prvog aplauza i zbog njih smo svirali punog srca", istakla je Moconja.

Sa njom se slaže i violinistkinja Milana Smiljanić, koja je dodala da publika igra veoma važnu ulogu tokom svakog koncerta.

"Publika je veoma bitan faktor, ona je takođe učesnik. Poruka koju mi kao izvođači kroz muziku šaljemo publici se u podršci kroz aplauze vraća nama i to je veoma lijepa razmjena energije, koja utiče na sveukupnu atmosferu. Zahvaljujući toj toploj atmosferi mi smo se osjećali zaista čarobno na bini i uživali smo baš u svakoj muzičkoj numeri koju smo izveli", rekla je Smiljanićeva.

Violinistkinja je istakla da je kvartet imao veliku podršku prijatelja i saradnika tokom pripreme ovog koncerta, te da su veoma naporno radili na pripremama. "Posebnu zahvalnost dugujemo Nikoli Gruloviću Grulu, Mladenu Medincu, Sonji Kesić, Draganu Moconji i Davoru Tojčiću, kao i direktoru Banskog dvora Mladenu Matoviću", istakla je Smiljanićeva.

"Palladio", pored Smiljanićeve i Moconje, čine i Renata Kaurin i Ognjen Četković.