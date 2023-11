"Hackney Diamonds" novi album u mitskom statusu Rolling Stonesa

Nisu to morali učiniti. Oni su Rolling Stonesi. Ne treba im izgovor za stadionske turneje. U njihovoj diskografiji nije nedostajala ni posljednja puzla. 2023. - dvije godine nakon smrti osnivača i bubnjara Čarlija Votsa, sedam godina nakon njihovog posljednjeg albuma, 18 godina nakon njihove posljednje zbirke originalnih pjesama i 61 godinu nakon što su osnovali bend - nije bilo hitne potrebe za novim LP-om. Jedini razlog zašto su Mik, Kit i Roni napravili "Hackney Diamonds" je taj što su to htjeli.

Drago nam je svima da su to učinili.

"Hackney Diamonds" je dobar. Neće stajati kao neko briljantno novo poglavlje u katalogu benda a la Dilanov "Rough And Rowdy Ways", ali album koji je mogao biti katastrofa i sramota je umjesto toga istinski ugodan. Da je neka grupa 20-godišnjih obožavalaca Stonesa napravila ovu ploču, možda bismo ih hvalili kao posljednju veliku nadu rokenrola. Umjesto toga, "Hackney Diamonds" stoji kao dokaz da 80-godišnji rok heroji još uvijek mogu uvjerljivo izvesti stil koji su izmislili, da još uvijek mogu pumpati vitalnost u iste pouzdane formule koje su usavršili prije mnogo decenija. Ako je to posljednji album Rolling Stonesa, oni će izaći sa scene s netaknutim dostojanstvom.

Ima smisla biti skeptičan prema još jednoj klasičnoj rok grupi koja zapošljava Endrjua Vota, pop-rep producenta i bliskog saradnika Post Malonea koji je stvorio unosnu famu oko svog imena radeći s cijenjenim veteranima poput Ozija Ozborna, Igija Popa i Pearl Jama. Neki od Votovih radova s rokerima panteonskog nivoa - taj Igijev album imao je neke zastoje - ali on ima tendenciju učiniti da sve zvuči previše profesionalno, previše studijski čisto, kao da se rok muzika događa unutar plastične ambalaže. Naravno, ali bilo koji album Stonesa ovako kasno u njihovoj eri preveliki je da bi propao jer multinacionalne produkcijske korporacije vole više uglađeno nego sirovo. "Hackney Diamonds" uspijeva prenijeti velik dio stare upornosti i razmetanja unutar neizbježnog sjaja.

Zapravo, pjesme koje je Vot uradio zajedno s Mikom Džegerom i Kitom Ričardsom neke su od najboljih na albumu. Stonesi se sigurno osjećaju isto jer su ih poredali jedan-dva-tri na početku liste. Početni i vodeći singl "Angry" otvara vrata s velikom energijom, "Start Me Up", vrstom samouvjerenog akordskog rifa koji je Ričards proslavio i zapanjujuće učinkovitim Džegerovim udarajućim-stihom: "Nemoj se ljutiti na mene!" To je solidan početak, a "Get Close" još je bolji. Pjesma spaja udaljenost između "Sway" i "Can't You Hear Me Knocking" s ritmom srednjeg tempa koji se njiše s vašim kukovima i drskim rifom od dva akorda prožetim melanholijom.

Da, tekući ton gitare čini da pjesma zvuči skuplje nego što bih volio, ali kad taj solo na saksofonu udari na mostu, osjećaj je skoro euforičan. Završavajući uvodnu trilogiju, balada "Depending On You" može se pohvaliti sa glavnom gitarom u kantri stilu, još jednim nezaboravnim refrenom i Džegerovim stihovima koji bi mogli poslužiti kao teza za Stonese iz kasne ere: "Sada sam premlad za umiranje i prestar za gubitak."

Odatle, puno više poznatih tropara iz njihove karijere je vraćeno u život. “Bite My Head Off”, iako se malo previše naslanja na igru riječi vezanu uz pse, čvrsta je, brza rokerska pjesma koja tim starim vokalnim harmonijama daje priliku da zablistaju - plus super je znati da je stari rival Pol MekKartni drži dole na basu. "Live By The Sword" je klavirsko-rokerski stvoren za uživanje, povratak Bila Vejmana je lijep dodir.

Ričardsova pjesma "Tell Me Straight" je ugodno glatka i ohlađena, kao da se poput bumeranga vraća Stonesima iz dubljih kutaka Vilkovog “Being There”. A "Mess It Up", iako je ovdje bliža otrcanom nego bilo čemu drugom, na kraju dobro koristi i gospel hor i disko ritam. ("Misliš da bih zabrljao, zabrljao, zabrljao sve za tebe?"). Džeger pjeva ambicioznoj ljubavnici koja je, prema tekstu, zavela svog stanodavca i provalila u njegovu rezidenciju. Znamo da je to fikcija jer nema šanse da Džeger iznajmljuje bilo koju od svojih brojnih kuća.

Kako se nekoliko manjih pjesama gomila blizu sredine albuma, postaje jasno kako se ovaj projekat lako može srušiti na teritoriju korporativnih barskih bendova. Ali u cjelini, Stonesi održavaju zamah, a njihovi prepoznatljivi potezi i dalje su povezani. Džegerovo skoro-pa-sivo urlanje zvuči snažno kao i uvijek u starosti od 80 godina, a njegovi tekstovi većinom odražavaju jednostavnu, direktnu povezanost muzike Stonesa. Ričards još uvijek može izvući svježi život iz svoje dobro izlizane knjige o ritam gitari nakon više od šest decenija. Ručno odabrani nasljednik Čarlija Votsa, Stiv Džordan, opravdava očekivanja. Bilo bi lijepo kada bi gostujući instrumentalisti superzvijezde poput Eltona Džona i Stevija Vondera dobili jače svjetlo umjesto da su samo uključeni u miks, ali nije kao da je njihova prisutnost na albumu odlučujući faktor.

"Hackney Diamonds" završava velikim finalom i lijepim malim raspletom. Prvo, finale: "Sweet Sounds Of Heaven," gospel-rok ep koji donosi uplakanu Lejdi Gagu u svemir Rolling Stonesa, kanališe dijelove "Gimme Shelter" i "You Can't Always Get What You Want" ali uglavnom stoji kao zasebna stvar, jedan posljednji kradljivac šou programa na nivou horizonta jednog od posljednjih istinski kultnih rokenrol bendova koji stoji i dalje.

Kad ta duvačka sekcija zabruji na kraju, gitare počnu pravilno raditi, a Džordan razbije sve, svaka ambivalentnost o ljubavi prema pjesmi Stonesa i Gage u 2023. godini nestaje, zamijenjena jednostavnom zahvalnošću što su još uvijek s nama.

Zatim, kada se prašina slegne, ostaje nam rijetka akustična stvar "Rolling Stone Blues" Madija Votersa, začinjena harmonikom i izvedena u totalno drugom ruhu od ostalih pjesama. To je trenutak punog kruga koji djeluje kao epilog i za album i za Rolling Stonese u cjelini - još jedno odavanje počasti njihovim uticajima koji se udvostručuje kao još jedan čin samomitologije. "Hackney Diamonds" ne pridodaje puno toj mitologiji, ali nas podsjeća da iza naslaga nostalgije i nabujalog poslovanja ostaje rok bend koji je zaslužio taj mitski status.

