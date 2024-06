Hamza Badžak iz benda "Jufkamental": Trud se cijeni u bilo kojoj muzici

Hamza Badžak je vokal i gitarista rok trija iz Mostara koji svira pod nazivom "Jufkamental". Bend "Jufkamental" čine još Rijad Šuta, bubnjar, i Alan Jusufbegović, bas-gitarista. Ovi momci pred domaćom publikom sviraće 29. juna, posljednje večeri "Mostar Summer Festa", a binu će dijeliti sa "Zabranjenim pušenjem", Miletom Kekinom, Mimi Mercedes i reperom Marčelom, koji će nastupiti sa bendom.

Tim povodom više o radu "Jufkamentala" Badžak je govorio za "Nezavisne".

NN: Koliko su ovakvi festivali dobri za razvoj domaće muzičke scene, da li, po vašem mišljenju, pored komercijalne, imaju i tu dimenziju?

BADŽAK: Kao manje poznatom bendu, ovo nam je dobro došlo kao promocija. To je aspekt potpore nama kao bendu domaće alternativne scene. Uvijek na festivalima postoje praznine koje treba da popune manje poznati ili demo bendovi i od toga se počinje. To znači puno za probijanje benda u neočekivane slušne sfere. Veća slušanost i potražnja znači penjanje na line-upu.

NN: Svirate od 2016. godine. Otkrijte nam, ukratko, kako je nastao i opstao bend "Jufkamental" i koliko je današnje vrijeme i mjesto plodonosno i pogodno za muziku koju svirate?

BADŽAK: "Jufkamental" je bend koji je nastao 2016. godine u prostorijama Mostar Rock Schoola, od strane poznanika koji su dijelili istu želju i kroz to postali prijatelji. Što je manje ljudi u bendu, to su veće šanse za opstanak, posebno kod mostarskih bendova koje sunce mami češće na kafu nego na probu. No, ako jedan ili dva člana imaju jaku želju, mogu opstati i sami. U moderno doba i jedan čovjek može biti cijeli bend. "Ko hoće nađe način, ko neće nađe izgovor." Sva muzika ima svoju publiku, naravno, neka manje, neka više, ali trud, rad i iskrenost se cijene u bilo kojoj. Postoji mnogo festivala, ali svaki veći grad ima bar jedan kafić gdje naša muzika prolazi, tako da nismo uskraćeni za svirke zbog žanra koji predstavljamo.

NN: Prošle godine objavili ste drugi studijski album pod nazivom "Neretvana". Koliko sam album ima veze sa Neretvom, a koliko sa Nirvanom?

BADŽAK: Naslov našeg drugog studijskog albuma (Neretvana) je zapravo nesuđeno ime benda "Jufkamental". Na jednoj svirci u Banjaluci osoba iz publike je uporno dobacivala "Neretvana!" kada je valjda došla do spoznaje da bend koji ih podsjeća na Nirvanu dolazi iz Mostara. Nama se to toliko svidjelo da smo kontemplirali o preimenovanju, ali smo odlučili zadržati ime zbog već stečenog followinga. U čast tome, drugi album smo nazvali "Neretvana".

NN: Da li ste zadovoljni živim i virtuelnim reakcijama na album?

BADŽAK: Oduševljeni smo reakcijama publike, pogotovo naše lokalne. Jer mi nismo radili promociju prvog albuma zbog kovida, tako da smo tek nakon toga radili promociju oba albuma i dobili reakciju na njih u isto vrijeme. Za nas je to bila velika promjena, jer je prešlo iz svirke demo benda za koji niko nije čuo u svirku već koliko-toliko ustanovljenog benda koji ima oko 20 pjesama iza sebe, koje ljudi mogu poslušati prije same svirke. U publici smo počeli viđati ljude koji pjevaju naše pjesme umjesto onih koji se trude čuti šta to pjevamo.

NN: Među današnjom omladinom najdominantnija je vizuelna komunikacija. S tim u vezi, koliko su spotovi danas važni za bendove, pa i za vaš bend?

BADŽAK: U današnjem vremenu instagram reelova i YouTube shortsa i kratkog raspona pažnje vizuali/spotovi su i te kako bitni za promociju i opstanak benda. Mi smo malo kasno to shvatili, ali se nadamo da ćemo to ispraviti sa trećim albumom.

NN: Kada bi trebalo da bude objavljen i šta nam možete otkriti o trećem albumu?

BADŽAK: Album bi trebalo da izađe krajem ove godine, ako sve bude išlo kako treba. Naziv albuma je "Smisao života" i dosta tekstova je nastalo tokom korone dok je svatko, pa i ja, imao egzistencijalnu krizu. Do sada je to, po mom mišljenju, naš najbolji album i možda što se tiče tematike puno otvoreniji sa našim nekonzervativnim i blijedim pogledom na svijet.

NN: Da li postoje radio-stanice koje promovišu aktuelne alternativne bendove u BiH i koliko je radio, po vašem mišljenju, značajan medij u današnjem vremenu?

BADŽAK: Stalno smo na BHRT1, tačnije na emisiji "BH Demo Liga". Po našem mišljenju, radio i televizija su postali antikviteti, posebno omladini koja prati YouTube, Spotify i druge medije. Iako, lijepo zvuči reći da si bio na radiju ili televiziji, vraća u djetinjstvo.

NN: Koje aktuelne regionalne bendove preporučujete vašoj publici, koje kolege cijenite?

BADŽAK: Od kolega, mada ih nažalost nema puno, "Pahor" i "Farsa" su nam uvijek bili za preporučivanje našim fanovima, posebno "Farsa", iako nemaju snimljen album. Bend "Pahor" je izbacio album, no iako se razilazimo u žanrovima, nama kao slušaocima se dopada. Za ljubitelje malo jačeg zvuka spomenuli bismo i "Crustalno Jasno" i "Lopoč". Mostar za sada i nema puno alternativnih bendova, ali ti koji postoje su mali temelji brane što Neretvu drže.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.