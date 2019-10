Hari Varešanović za Novu godinu u Trebinju

TREBINJE- Hari Varešanović, jedna od najvećih pop zvijezda regiona, zabavljaće Trebinjce na dočeku nove 2020. godine, objelodanio je danas gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je ovom prilikom i zvanično sklopio dogovor sa Varešanovićem.

„Poučeni iskustvom iz prethodne godine, kada smo imali veliku posjećenost u vrijeme novogdišnjih praznika u Trebinju i veliku turističku posjećenost gradu, na sastanku sa gradskim privrednicima i turističkim radnicima smo odlučili da i ovogdišnji doček mora biti još bolji od prethodnog, pa smo se odlučili za konert Hari Mata Harija“, objasnio je gradonačelnik Ćurić.

On je izrazio nadu da će i ove godine Trg slobode u ovom gradu biti prepun, pozivajući sve one iz Regiona koji razmišljaju gdje će za Novu godinu – da posjete Trebinje i obećao da se neće razočarati ni atmosferom ni sveukupnim ugođajem. Hari Varešanović je kaže, srećan da je po ko zna koji put u Trebinju.

„U ovom genijalnom gradu ću, ipak nakon duže vremena i puno trgova na kojim sam nastupao, poput Beograda, Podgorice, Budve, Kraljeva, Kruševca, Niša, Skoplja, Sarajeva – nastupiti u novogdišnjoj noći i daću sve od sebe da zajedno sa publikom napravim spektakularan koncert“, istakao je Varešanović.

Kaže da će pažljivo izabrati repertoar sa svojih 15 izdatih albuma u 30 godina rada, nakon 10 hiljada koncerata širom svijeta, te da će publika, koja se očekuje iz cijelog regiona, imati puni užitak.

„Nadam se da će doći publika iz susjednih gradova i susjednih zemalja, zahvaljujući, prije svega, prelijepom geografskom položaju, ali i samoj ljepoti grada Trebinja“, kazao Varešanović, objašnjavajući da je, po iskustvima drugih turističkih gradova, novogodišnji koncert „kapitalna“ stvar, te da se i od ovog koncerta može očekivati spektakl.

Napomenuvši da je na njegovom sarajevskom novogdišnjem koncertu prošle godine bilo 50.000 posjetilaca na trgu, a da je turistička zajednica baratala podatkom o zaradi od 30 miliona maraka, Varešanović je naglasio da su možda mnogo veći benefiti bili druženje ljudi i pozitivne atmosfere koja je svima potrebna, a to se u Trebinju itekako očekuje.

„To su divne stvari i ja jedva čekam koncert, a naš dio, stejdž i sama produkcija, biće na vrlo visokom nivou i to mogu sada obećati, kao što mogu obećati i to da neću pjevati samo svoje pjesme, nego i one koje najviše volim, ali će to biti iznenađenje i time ću malo iznenaditi publiku“, kazao je Hari.

Koncert će, kako je najavio direktor Turističke organizacije Trebinje Marko Radić, zajedno sa ovom ustanovom i Gradom Trebinjem, realizovati i trebinjski privrednici.