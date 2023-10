Haris Rahmanović i Nino Mujagić radili pjesme na albumu Marije Šerifović

SARAJEVO - Marija Šerifović sa dugoočekivanim albumom "Dolazi ljubav" ruši rekorde u regionu. Sa osam novih pjesama ona je na najbolji način započela obilježavanje dvije decenije svoje muzičke karijere.

Velike zasluge za uspjeh ovog muzičkog materijala ima autorski dvojac iz Bosne i Hercegovine. Naime, čak tri pjesme potpisuju Haris Rahmanović i Nino Mujagić iz Bihaća.

Srpska zvijezda mogla je birati najpoznatija i najpopularnija imena iz regiona, ali ona je izabrala odlične Bišćane koji u tandemu potpisuju pjesme "Ja sam", "Alooo" i "Vozi me"....

Marija zasigurno nije pogriješila prilikom izbora saradnika, jer je publika naprosto oduševljena sa svih osam pjesama i one već sada imaju milionske preglede na YouTubeu.

Nino i Priki su još 2004. snimali svoje albume, tako da su skoro 20 godina prisutni na sceni. Nino Mujagić potiče iz muzičke porodice i njegov otac je bio jedan od osnivača Bihaćkog festivala. Završio je muzičku školu i karijeru je počeo još u srednjoj školi kao klavijaturista bihaćkog benda „Boje noći“. Nakon toga počinje raditi u studiju Donne Ares, a 2009. njegova pjesma „Fantastična“ je bila naslovna numera njenog albuma. Kako kaže, iskustvo rada sa Donnom je nešto što ga je formiralo kao autora za cijeli život.

Nakon toga se posvećuje produkciji elektronske muzike pod imenom D.F.K.. Posljednjih godina zajedno sa Harisom radio je pjesme za brojne pjevače i grupe iz BiH, Srbije, Hrvatske...

Haris je u dosadašnjoj karijeri prošao nekoliko muzičkih faza i transformacija. Nekadašnji reper koji je djelovao pod imenom Priki došao je kao pravo osvježenje na rep sceni 2011., a do tada, na samim počecima karijere, sarađivao je sa najvećim hip hop zvijezdama na Balkanu, poput Ede Maajke, Remi iz grupe "Elemental", Marchela, Koolade...

Onda se početkom 2016. desio preokret i Haris se posvetio house muzici, u kojoj je djelovao pod novim pseudonimom Djujo Banana. Uz zapažen uspjeh vlastitih pjesama, sve vrijeme je pisao i za druge.

„Sve ovo što radimo pripada narodu kojem će na kraju krajeva i ostati sve ove pjesme. Ja sam iskreno u šoku, a vidim da su i ostali ljudi zbunjeni ovolikom količinom dobre muzike na jednom mjestu. Ne pamtim da se ovakav album desio na našim prostorima 10-15 godina unazad, i, naravno, presretni smo što smo dobili šansu da budemo dio ovakvog neponovljivog projekta“, kaže Haris Rahmanović.

Nino Mujagić se zahvalio svima na podršci, jer su za par sati ušli u trending na Youtubeu, a količina ljubavi i energije koju su dobili je nevjerovatna. On je pojasnio i kako je došlo do saradnje sa Marijom Šerifović.

„Marija je putem Instagrama pozvala mlade autore da joj pošalju demo pjesme, od kojih će najbolju uvrstiti na album. Poslao sam Mariji mail sa nekim demo pjesmama koje joj se nisu dopale, ali nam je rekla: "Ej imam ja jedan Laćin tekst na koji mi niko nije napravio muziku da mi se dopada, hajde pokušajte prvo to". Tako je nastala pjesma "Vozi me", a ostalo je istorija“, kaže Nino Mujagić.

Za početak saradnje sa Marijom Haris kaže da je to luda priča i još luđi kraj.

„Kad se sjetim kako je sve počelo sa Marijom, ovo što Nino priča, shvatam da je to bila božja volja, jer realno nismo imali nikakvu konekciju da nas neko spoji sa Marijom. Doduše, znali smo se odranije s njom, prije otprilike dvije godine smo radili nešto za Džejlu Ramović, pa smo se tu samo jednom čuli telefonski. Marija je 20 godina prisutna na sceni i veoma je dobro upoznata sa svim mogućnostima muzičkog svijeta. Kod nje nema kompromisa kada je u pitanju muzika, tekst ili produkcija. Dobro zna kako to treba da zvuči i to od nas traži. Naravno, za mene i Ninu ovo je bilo neponovljivo iskustvo u svakom smislu te riječi, jer njen pristup muzici je toliko nabijen energijom, da bukvalno u nekim momentima ne možeš da podneseš toliku količinu naboja. Nevjerovatno“, govori Rahmanović.

Nino, pak, dodaje da je saradnja sa Marijom Šerifović iskustvo koje se ne može porediti ni sa čim do sada.

„Možemo slobodno reći da nam je Marija Šerifović promijenila život. Definitivno je najveći perfekcionista i radnik kojeg smo sreli u poslu i, ono najvažnije, prijatelj za poželjeti“, zaključuje Mujagić.

