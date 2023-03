Hauser gostovao na novom albumu grupe U2

Grupa U2 će 17. marta objaviti novi album "Songs of Surrender", na kojem će se naći 40 pesama, a na njemu je gostovao i poznati hrvatski violončelista Stjepan Hauser.

Kako je Edž naveo u intervju za Rolling Stone, Hauser je svirao u izvedbi numera "Vertigo", "Where The Streets Have No Name" i "Dirty Day".

Stjepan je proveo u studio sa članovima grupe U2 pet dana, te je dao svoj doprinos u novim verzijama poznatih pjesama.

"Na pjesmi "Vertigo" je došlo do nevjerovatnog dvoboja između akustične gitare i violončela. Na "Dirty Day", koju sam opet započeo na akustičnoj gitari, takođe smo dali Hauseru priliku da svira, ali ja sam na kraju ostavio većinu akustične gitare i prepustio sve violončelu", opisao je član U2-a te dodao da je pjesma "Where The Streets Have No Name" na novom albumu poprimila novi oblik i karakter, a za instrumentalni uvod zaslužan je upravo Hauser, prenosi 24sata.hr.