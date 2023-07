Hendriksova gitara iz 1961. prodaje se za više od milion dolara

Gitara "Epiphone Wilshire" legendarnog Džimija Hendriksa iz 1961. puštena je u prodaju za 1.25 miliona dolara.

Pokojni gitarista je navodno nabavio instrument početkom 1963. godine, otprilike u vrijeme kada je prvi put počeo nastupati s King Casuals u klubu "Del Morocco".

Prema "TMZ", gitara je posljednji put viđena 2008. godine. Sada, "Moments in Time" prodaje proizvod u ime privatnog kolekcionara.

Ovo nije prva gitara u Hendriksovom vlasništvu koja je prodana za ogroman iznos.

U 2016., korištena gitara koju je Hendriks navodno kupio za 25 dolara prodana je za više od 200.000 funti na aukciji.

Godine 2020. Hendriksova rijetka japanska električna gitara "Sunburst" bez marke iz ranih šezdesetih prodana je za 171.080 funti, takođe na aukciji.

Prema "Rolling Stoneu", gitara je zaradila gotovo četiri puta više od procijenjene prije aukcije od 39.400 funti.

Excuse me while I kiss this price! Jimi Hendrix guitar goes up for sale with $1.25m https://t.co/dentK3mymi