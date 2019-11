Hiljade mališana odrastaju uz Kiru i "raspjevanu lektiru"

Uz muziku je život lijep, uz muziku se lakše uči, ali i lakše živi, kaže bh. kantautor Haris Abdagić, veliki čovjek i otac jedne čarobne djevojčice. I mi mu vjerujemo. Desetine hiljada ljudi mu vjeruju jer je našao način da ih, zajedno sa svojom mezimicom Kirom, u to uvjeri.

Naime, osnivač grupe "BalkanEros" i direktor zeničke biblioteke, koji je prije Kirinog rođenja s tom ustanovom realizovao projekat "Raspjevana lektira", u okviru kojeg je obrađivao pjesmice domaćih pjesnika za djecu i izvodio ih pred školarcima, usađujući im tako ljubav prema književnosti, sada zahvaljujući talentovanoj kćerkici nastavlja tu misiju.

Kirinim rođenjem, kako kaže, sve te pjesmice su dobile novu dimenziju i novi smisao.

"Kosmos uvijek nađe način da se neke stvari realizuju i zaokruže, a taj način je po nekom nepisanom pravilu uvijek bolji od onog što mi sami zamišljamo i planiramo. Nisam mogao ni sanjati da će pjesmice, koje sam pjevao djeci i prije nego što se Kira rodila, doživjeti toliku popularnost zahvaljujući mom djetetu. Mislim da je to divna ilustracija životnog kruga", priča Haris.

Navodi da kada je sa suprugom odlučio da napravi Facebook stranicu "Tata i Kira, raspjevana lektira" i Youtube kanal na kojim bi predstavili Kirine simpatične nastupe nije očekivao ovoliku popularnost.

"Iskreno, nisam ni razmišljao o tome, ali lagao bih kad bih rekao da nisam bio svjestan te mogućnosti, jer Kira je talentovana djevojčica i posjeduje izuzetnu karizmu. Međutim, zaista nisam mogao predvidjeti da će nas pratiti 40.000 ljudi iz cijelog regiona", navodi on.

Iako je, kaže, svjestan opasnosti koje može da donese eksponiranje djece na društvenim mrežama, na šta često upozoravaju bezbjednosni stručnjaci, ističe da se njegova porodica nikad nije vodila strahom, nego ljubavlju, optimizmom i pozitivnom energijom.

"Mojoj porodici je nekako suđeno da bude pred očima javnosti - od oca Nakiba Abdagića Kibana, koji je bio istaknuti bh. glumac i dugogodišnji kulturni djelatnik, preko sestre Alme i mene, koji smo od najranijeg djetinjstva javno nastupali i bili u fokusu publike i medija, do naše djece. Supruga i ja smo mnogo razmišljali na tu temu prije nego što smo odlučili Kiru eksponirati na taj način i mislim da smo donijeli ispravnu odluku. U ovom vremenu su mnoge stvari kudikamo opasnije od postavljanja slika na društvenim mrežama. Život je generalno opasan i okrutan, ako stvari gledamo na taj način", navodi Kirin tata.

Vjeruje da će Kiri ova igra s ocem donijeti puno više koristi nego štete, jer je uči da bude otvorena, komunikativna i sigurna u sebe.

"Po mom mišljenju, bolje je da na ovaj način ispoljava svoj talenat i želju za javnim nastupom, nego da je prijavljujemo na talent show projekte", navodi Haris.

Objašnjava kako je velikim dijelom i napravio njihovu Facebook stranicu da ne bi Kiru prijavljivao na talent show projekte, a da ona i dalje ima priliku da izrazi svoj talenat.

"Nemam ništa protiv takvih projekata, i sam sam kao dijete nastupao na njima. Ipak, mislim da je bolje ovako. I ranije sam isticao da će Kira svoj put, muzički ili ne, odabrati kad poraste", ističe Abdagić.

Priča kako malenu Kiru, osim što joj stalno govore da je dobra, lijepa, talentovana i pametna, supruga i on uče i osnovnim ljudskim vrlinama, u koje spadaju pristojnost, lijepo ponašanje i skromnost.

Priznaje da je lijepo vidjeti da je ljudi prepoznaju i lijepo znati da roditelji puštaju svojoj djeci njihove pjesmice te da u njima prepoznaju nešto vrijedno.

Ipak, kako ističe, Kiri je sve to normalno i ona nema osjećaj da je zvijezda niti to razvijaju kod nje.

"Što se nje tiče, ovo je još jedan način na koji upoznaje novu raju, u čemu i inače uživa", navodi Haris i dodaje da uspjeh ne treba mjeriti kroz popularnost.

"Sebe smatram uspješnim čovjekom jer sam uspio formirati zdravu i sretnu porodicu i ostvariti neke svoje životne ciljeve, a da pritom nikom ne naudim i da se ni o kog ne ogriješim. U ovom vremenu je najveći uspjeh biti i ostati čovjek, tako da na tu temu doživotno ima posla. Kira je uspješna jer je dobra curica, pametna i sluša svoje roditelje", govori Abdagić.

Otkriva da tokom snimanja Kirinih simpatičnih muzičkih nastupa i ne uspije sve uvijek baš iz prve, ali ističe da nema tenzija i kritika.

"Mislim da se to može i vidjeti na našim snimcima. Pjesmice snimamo samo kad Kira to želi. To je razlog što mjesec dana nismo postavili nijednu novu pjesmicu. Kira jednostavno nije bila u tom raspoloženju. Osim pjevanja, Kira ima mnogo hobija i zanimacija, kao i sva djeca njenog uzrasta. Voli da se igra, da crta, čita, boji i piše, voli da šeta i da se druži s drugom djecom", priča Abdagić.

Navodi da je, iako su nakon pjesme "Shallow" Ledi Gage i Bredlija Kupera snimili još mnogo pjesama, Kiri i dalje ovo jedna od najdražih.

"Nedavno je na nekoj reklami otkrila 'Wonderful World' i sad samo čekam da li će tražiti da nju sljedeću snimimo. Ni ja nikad ne znam šta će novo Kira odabrati", navodi Haris.

A Kira, iako tek petogodišnjakinja, ima istančan muzički ukus. Na njenom repertoaru, između ostalih, našli su se hitovi svjetski poznatih izvođača Boba Dilana, grupa "Queen" i "The Beatles", muzičara s našeg govornog područja poput Kemala Montena i Momčila Bajagića Bajage, a zahvaljujući tati i najljepša djela bh. pjesnika kao što su Nasiha Kapidžić-Hadžić, Ivica Vanja Rorić i Šimo Ešić.

Voli Bajagu jer je sladak

Harizmatična mala Zeničanka ističe da voli da pjeva i s mamom te da joj je omiljeni muzičar LP, jer smatra da je on kul.

Navodi da voli i Bajagu jer je sladak, a omiljene životinje su joj maca i cuko - maca jer pije mlijeko, koje i ona jako voli, a cuko jer je zabavan i voli da se igra, pa kad tata nije kod kuće može da se zabavlja s njim.

Od "Disneyevih" princeza najdraža joj je Ana iz crtića "Frozen", zato što je lijepo obučena i ima pletenicu, što je Kiri jedna od najdražih frizura.

Kad poraste voljela bi da bude glumica, jer bi, kako navodi, tada mogla sve da glumi i sve da radi.