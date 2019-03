Hip-hop festival na Exitu

Nakon niza udarnih gitarskih bendova i najvećih zvijezda elektronske muzike, EXIT će ovog ljeta okupiti i najveće hip-hop pleme uz dovoljno imena da proglase festival ovog muzičkog žanra na tvrđavi od 4. do 7. jula.

Ovu postavu predvodiće britanski kralj rima, reper i aktivista Skepta, jedini MC koji je londonski zvuk ulice uspio da popularizuje u Americi, što je potvrdio i planetarni megahit "Praise the Lord" koji je snimio sa A$AP Rockijem. Među njegovim fanovima javno su deklarisane brojne poznate ličnosti kao što su Mik Džeger sa kojim je radio zajednički singl ili Drejk koji je istetovirao inicijale Skeptine izdavačke kuće "Boy Better Know"!

Višestrukog dobitnika BRIT, BET, Mercury, MOBO i NME nagrada izuzetno cijene i Farel Vilijams koji mu je producirao hit album "Konnichiwa", te Naomi Kempbel sa kojom je bio u vezi. Sa britanskog ostrva stiže i fenomenalna IAMDDB, koju je i moćni BBC pozicionirao na listu izvođača čiji je zvuk obilježio prethodnu godinu, dok su njeni trap-jazz bengeri "Shade", "Drippy" i "Kurr£ncy", danas neizostavni na najboljim hip-hop i RnB žurkama. Za veliko nedjeljno finale na glavnoj bini pobrinuće se uživo besprijekorni Desiigner, tvorac najzaraznije hip-hop pjesme u ovoj deceniji "Panda", koja je dospjela na sam vrh američke top liste i do danas izbrojala čak 1,3 milijarde YouTube pregleda!

I ove godine, u duhu svog imena, sve žanrove pomiješaće kultna Addiko Fusion bina, a na nju stižu balkanska rap kraljica Sajsi MC i neponovljivi reperski trio Bad Copy! Svojevrsni hip-hop festival u festivalu kroz sve četiri noći Exita proširiće i Cockta Beats bina, nova obavezna destinacija za sve rap fanove koja će od ove godine imati imati samo izvođače iz ovog žanra! Njenu udarnu postavu predvode trenutno najveće regionalne hip-hop zvezde Vojko V i Krešo Bengalka, te popularni regionalni sastavi Atlas Erotika, Bekfleš, Buntai, Hazze, High5, I.N.D.I.G.O, Krankšvester i 30Zona, ali i novi talenti Klinac i Elon, čija je zvjezdana karijera više nego izvjesna. Ultimativni geng na tvrđavi okupiće i najpopularniji DJ kolektivi i majstori za miks pultom kao što su Vatra, Cake Boys, FAM, Irie Scratch & Shorty P, Bajko Felix, DJ Laki & DJ Rokam, Palace, Traples, Luka Brasi, PLYZ, New Wave, In Da Klub, Trepaj il krepaj, Vaske, Yung Rosh, Zimski i Lil Yung!

Dok je tadašnja muzička industrija okretala leđa uličnom fenomenu "grime" muzike, Skepta je postao najpoznatiji predstavnik ovog stila koji mnogi nazivaju i novim pankom! Prošlo je više od decenije otkako je Skepta zaludeo svijet karakterističnim plesom iz spota “Rolex Sweep”, a od tada je pokupio i prestižne trofeje poput Mercury, BRIT, BET, MOBO i NME nagrada. Našao se i na uticajnoj GQ listi najbolje obučenih poznatih ličnosti, a upravo na naslovnici ovog magazina prošle godine bio je sa supermodelom i svojom bivšom djevojkom, Naomi Campbell. Skepta neprestano govori o aktuelnoj društveno-političkoj klimi i gorućoj temi rasizma u svijetu, zbog čega ga mnogi nazivaju aktivistom, a ne klasičnim reperom. U svoju bogatu biografiju upisao je i duetsku pjesmu "England Lost" sa frontmenom Stonsa, Mickom Jaggerom, dok je Drake, njegov veliki prijatelj i poštovalac, često znao da kroz svoje tekstove odaje priznanje najpoznatijem londonskom MC-u.

Uticajni hip hop magazin XXL Desiignera je proglasio novom hip-hop zvijezdom na "Freshman Class" listi za 2016. godinu, a samo nekoliko mjeseci kasnije muzičar je izbacio megahit "Panda" i "pokupio" Billboard trofej za najbolju rap pjesmu, ostavljajući iza sebe Migose sa pjesmom "Bad and Boujee" ili Rae Sremmurda sa numerom "Black Beatles"! Primijetio ga je i Kanje Vest koji ga je potpisao na svoju izdavačku kuću G.O.O.D. Music uz nove singlove „Soul“ i „Earned It“. Nizale su se i druge milionske numere „Tiimmy Turner” i „Liife”, na kojoj se nalazi i trep legenda Gucci Mane.

Dokaz da Mančester nije samo grad brit-popa stiže u obliku mlade umjetnice IAMDDB, čiji je pseudonim skraćenica za I Am Diana Debrito, koja sebe naziva "djetetom trap i jazz muzike". Ova neustrašiva dama pozicionirala se na visokom trećem mjestu BBC liste "Sound of 2018", a njeno ime našlo se i na prestižnoj Forbes listi najuticajnijih 30 mladih Evropljana ispod 30 godina.

Nestaju ulaznice sa 55% popusta - uskoro nove cijene!

Sve brže nestaje serija EXIT ulaznica po cijeni od 115 KM, koja i dalje donosi visokih 55% uštede u odnosu na finalnu cijenu! Aktuelna cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa The Cure, sada iznosi 58 KM za parter i 88 KM za FAN PIT. Trenutna cijena GOLD VIP ulaznica za prvu noć je 210 KM. Ulaznice za EXIT mogu se nabaviti preko stranice kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije festivala, EXIT Trip, u prodaji su i turistički paketi koji obuhvataju ulaznicu, smještaj i prevoz.

Petrovaradinsku tvrđavu na narednom izdanju EXIT festivala od 4. do 7. jula pohodiće neka od najaktuelnijih imena, ali i žive legende svjetske scene, među kojima su rok titani The Cure, te Greta Van Fleet, Carl Cox, Skepta, Dimitri Vegas & Like Mike, DJ Snake, Desiigner, Lost Frequencies, IAMDDB, Sofi Tukker, Tom Walker, Maceo Plex, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Jeff Mills, Amelie Lens, Dax J, Phil Anselmo & The Illegals, Tarja Turunen, 65daysofstatic, The Selecter, Peter & The Test Tube Babies, Whitechapel, Atheist Rap, Arcturus, Total Chaos, kao i druga velika imena koja će biti objavljena u narednim nedjeljama.