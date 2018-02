Hip-hop grupa Migos stiže na EXIT

Globalni muzički fenomen iz Atlante i najpopularnija svjetska rep grupa Migos stiže na glavnu binu Exita, saopštili su organizatori Festivala.

Ovogodišnji apsolutni hedlajneri vodećih festivala na zvanično najbolji evropski veliki festival dolaze sa vrha američke top liste albuma čije prvo mjesto su osvojili sa čak dva albuma.

Tako su za samo godinu dana postali jedna od svega pet rep grupa kojima je to uspjelo u karijeri, a sa vrtoglavih 15 numera koje su se istovremeno našle na američkoj top-listi, Migos su oborili rekord star 54 godine koji su pre njih držali samo Bitlsi!

Trio koji čine Quavo, Offset i Takeoff svijet je zaludio prvo hitovima "Versace" i "Look At My Dab", da bi 2016. godine njihov megahit “Bad and Boujee” inkasirao preko 600 miliona YouTube pregleda i držao svjetski tron pune četiri nedjelje uprkos tome što je izašao u isto vrijeme kad i megahit Eda Sheerana "Shape of You"!

Dok ih je „The Guardian“ uporedio sa Bitlsima, „Rolling Stone“ ih je proglasio grupom koja oblikuje popularnu kulturu! I trenutno najtraženiji holivudski glumac Donald Glover u svom pobjedničkom govoru na Zlatnim globusima za Migose je izjavio: "Oni su Bitlsi ove generacije"!

Uz dvije Gremi nominacije i plejadu zvijezda sa kojima sarađuju kao što su Farel, Niki Minaž, Drejk, Guči Mane, Keti Peri, Džastin Biber, Kardi B i brojni drugi akteri ove prave planetarne "Migomanije", jasno je da će popularna trojka iz Atlante još dugo vladati svjetskom scenom!

EXIT festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najboljih svjetskih, regionalnih i domaćih muzičkih zvijezda kao što su Zigi Marli, Fever Ray, Alis Merton, Riči Hotin, Adam Bejer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Nina Kravic, Solomun, Ameli Lens, Ben Klok, Jaks Džons, Ofenbach, Mahmut Orhan, Karl Krejg, Tale of Us, Sevdaliza, Burak Jeter, Madball, Brujeria, Ofenbach, Slapshot, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Asphyx, Bombers i mnoge druge.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 115 KM sa 60% popusta od finalne prodaju se putem servisa kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prevoz do EXIT festivala.