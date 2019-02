Hitmejker DJ Snake dolazi na "Exit"

Jedan od najpopularnijih muzičkih izvođača na svijetu i autor niza najslušanijih globalnih hitova, DJ Snake, potvrdio je nastup na glavnoj bini "Exit" festivala u subotu, 6. jula.

Megahitovi koje potpisuje ovaj francuski superstar, poput "Taki Taki", "Lean On", "Turn Down for What" i drugi uspjeli su da stignu do vrtoglavih osam milijardi YouTube pregleda i pet milijardi "Spotify" slušanja.

Najpopularniji svjetski muzičari kao što su Ledi Gaga, Ed Širan, Kardi Bi i Skrileks utrkuju se da sarađuju s njim, a među njima je i Džastin Biber, koji je gostovao na njegovoj numeri "Let Me Love You", čiji pregledi na video-servisima su već dostigli impresivnih 1,4 milijarde.

Njegov megahit "Taki Taki" na kojem gostuju Kardi Bi i Selena Gomez, za samo četiri mjeseca premašio je milijardu video-pregleda, čime je postao i najbrži video u istoriji kojem je to uspjelo.

Još jedan rekord drži s hitom "Lean On" i grupom Major Lazer, a koji je uz preko 2,5 milijardi pregleda na YouTubeu ujedno bila i najslušanija pjesma na Spotify platformi od njenog osnivanja.

Popularni Parižanin danas je hedlajner najvećih svjetskih festivala kao što su "Coachella", "Lollapalooza", "Tomorrowland" i brojnih drugih gdje se nerijetko nalazi kao jedini DJ hedlajner u rangu s najvećim grupama današnjice.

Petrovaradinsku tvrđavu na narednom izdanju "Exit" festivala od 4. do 7. jula pohodiće neka od najaktuelnijih imena. Trenutno je u prodaji ograničeni kontingent kompleta "Exit" karata po cijeni od 115 KM, što predstavlja visokih 55 odsto uštede u odnosu na finalnu cijenu. Cijena ulaznica za prvi festivalski dan, kada nastupa bend "The Cure", iznosi 58 KM za parter i 78 KM za "Fan pit", dok je cijena "Gold Vip" dnevnih ulaznica za 4. jul 210 KM. Ulaznice za "Exit" mogu se nabaviti preko zvanične stranice exitfest.org.