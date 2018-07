Hladno pivo, Kiril i Stereo MC zapalili publiku na OK Festu

Prepun plato ispred Jeger main stage-a, zadovoljni posjetioci i sjajna muzika, upravo je tako počeo ovogodišnji "OK Fest" u predivnom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska.

Tokom petka, cijeli dan, od ranih jutarnjih časova pa sve do kasno u noć su pristizali novi posjetioci, tako da je i ove godine uprkos strahu organizatora od kiše posjećenost kampa premašila sva očekivanja.

Vrijeme je poslužilo, te su tokom dana svi prisutni imali priliku da se zabavljaju na OK summer stage gdje su ih dobrom muzikom zagrijali Bjutiful seleksn by: G Edd, Fedja Knajdl i Forniva. Kako to i obično biva sve na OK Festu teče u dobrom ritmu a raznolikost muzičkih žanrova i sjajnih izvođaca koje festival nudi je nešto čemu se publika uvijek iznova vraća.

Tako da su već zagrijanu atmosferu na Sensation OK stage-u samo dopunili sjajni izođači. Laka i "Zemlja gruva", su svojom muzikom i pozitivnom atmosferom donijeli djelić žara koji je nedostajao da se cijeli kamp raspleše i zagrije za glavne izvođače koje je ovaj festival pripremio.

Ovogodišnji Jagermeister Main Stage otvorio je banjalučki bend Tupas Mene. Nakon njih je uslijedio bend koji je zasigurno jedan među omiljenim na ovim prostorima, a to je svakako Hladno pivo.

"Pitala si me", "Nije sve tako sivo", "Ne volim te" i mnogi drugi hitovi odjekivali su u nesvakidašnjem koncertnom ambijentu Nacionalnog parka Sutjeska.

"Jako je lijepo ljude podsjetiti da je na ovom istorijskom mjestu prije 75 godina gorila jedna od najključnijih bitaka u ovom dijelu Evrope. Pogotovo sad u ovim novim tredovima kad pokušavaju pisati novu povijest mislim da mlade treba podsjetiti da je ovo bitna lokacija na kojoj se odigrala Bitka na Sutjesci i drago mi je da smo tu", podijelio je svoje utiske nakon sjajnog koncerta Mile Kekin.

On je dodao da su lokacija kao i sama priroda predivni, no da su se naputovali.

"Došli smo iz apatina i nakon osam sati ugodnog druženja u kombiju smo stigli. Nadam se da publika nije primjetila da smo umorni", rekao je Kekin.

Publika je kako to i obično biva "Hladno pivo" pozivala na bis, a Kekin je u svom stilu rekao da je uvijek dobro da ih publika ne pušta sa bine nego da odu prije nego što se koncert završi, jer su svašta doživjeli u 30 godina karijere.

"Mislim da je lijepo da mladi ne zaborave šta se dešavalo na ovoj lokaciji ali je isto tako bitno da idemo dalje, da se ne vraćamo stalno u prošlost. Potrebno je da ljudi shvate da je 2018, definitivno trebaju imati u sebi i znati šta se desilo ali i ići dalje. Volio bih da ovaj prostor i festival opstanu što duže. Ovdje je sjajna atmosfera. U odnosu na prije tri godine kada smo svirali dosta se izgradilo I proširilo", naglasio je Kekin.

Obzirom da je kamp pored izvođača jedna od najboljih stvari koje ovaj festival nudi Kekin je rekao da je i on kampovao kada je bio dosta mlađi.

"Kampovao sam dok još nisam bio u bračnom stanju i uživao sam u tome, sada bih volio to ponoviti čisto da vidim kako bi to sada izgledalo iz ove perspektve te kako bih to podnio”, prisjetio se Kekin.

Prije tri godine za "Nezavisne" Kekin je nakon završenog koncerta rekao kako se smrzao na bini, no ove godine situacija je bila nešto drugačija.

"Ovaj put sam ponio sve što sam imao kod kuće, a na kraju je ovo bila jedna lijepa ljetna noć. Godinama se naučiš da budeš spreman na sve promjene vremena. Tako da smo naučili kada idemo negdje da sviramo nosimo sve, od ski opreme do kupaćih gaća”, podijelio je svoje iskustvo Kekin.

Što se tiče daljih planova ovog benda, na jesen planiraju svirati u Švedskoj i Novom Sadu a u Sloveniji planiraju predstavljanje 30 godina od izdavanja albuma, a na jesen je Kekin najavio i izdavanje solo albuma.

Osvrnuo se i na večerašnju utakmicu, te se nada pobjedi Hrvatske.

"Ja bih volio da vidimo finale Belgije i Hrvatske jer nikad nismo bili u finalu. Nisam uspio gledati dosadašnje utakmice jer smo stalno na koncertima. Ali od malih nogu pratim fudbal, tata me gnjavio s tim kada sam imao četiri godine tako da i dalje volim gledati, pogotovo Svjetsko prvenstvo", rekao je Kekin.

Nakon "Hladnog piva" na Main Stage izašao je Kiril sa kojim je premijerno ovaj put bio D Lion, a oduševljenje publike je pokazalo da je ovo pojačanje pravi izbor.

"Drago mi je da je publika prihvatila D Liona, ovo je bila premijera večeras i pitao sam se kako će to sve da izgleda, ali sam se oduševio povratnim reakcijama", rekao je Kiril.

On je dodao da je do sada nastupao na mnogim Evropskim festivalima, sličnog karaktera ali je ovo definitivno jedno od najljepših mjesta na kojem je bio.

"Prilikom dolaska i prije početka mog nastupa imao sam priliku da malo prošetam I obiđem. Mogu da kažem da je zaista divno i velika mi je čast svirati u ovom ambijentu", naglasio je Kiril.

Po završetku njegovog nastupa na binu je izašao "Stereo MC", koji su nastavili sa dobrom atmosferom i sjajnom muzikom. Cijeli kamp i svi prisutni uživali su do ranih jutarnjih časova. Danas je novi festivalski dan, te brojna publika iščekuje večerasnji nastup Džibonija, Jinx-a, i Letu Štuke, koji će se nedvojbeno pobrinuti da atmosfera dođe do vrhunca.