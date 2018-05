Hladno pivo vas poziva na Tjentište 6. jula

Hladno pivo bend koji ove godine obilježava veliki jubilej, čak 30 godina više nego uspješne karijekre, po drugi put pridružiće nam se na Tjentištu.

Momci iz benda osim što su napravili odličnu atmosferu 2015. godine kada su po prvi put nastupali u nacionalnom parku Sutjeska, odlično su se proveli i iskoristili priliku da kratko i uživaju u ovom magičnom ambijentu. Frontmen benda Mile Kekin i danas se sjeća nižih noćnih temperatura na Tjentištu, pa osim što publiku poziva na Nektar OK Fest, preporučuje i nešto topliju odjeću.

Ove godine rado se vraćaju na main stage i već prve festivalske večeri 06. jula publici će prirediti fenomenalan provod i odličnu uvertiru za naredna dva festivalska dana. Za odličnu atmosferu na Jägermeister main stage-u istoga dana pored Hladnog piva u nastavku programa pobrinuće se Kiril Djaikovski i Stereo MC’s. Prvi dan dnevnog programa na Sensation OK stageu prepušten je Laki i Zemlji Gruva, a za zagrijavanje na bazenu na OK Summer Stage-u zaduženi su G Edd/Fedja Knajdl/Forniva.

Bogat program Nektar OK Festa i ove godine u kombinaciji sa jedinstvenim prirodnim okruženjem prosto mami da i sami postanete dio ove OK avanture. Vaše pakete za boravak u OK kampu možete da osigurate i sada, a više informacija potražite klikom na http://okfest.net/#paketi

Addiko banka kao banka partner i kompanija m:tel kao prijatelj festivala i ove godine prate Nektar OK Fest.