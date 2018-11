Hor Lira" osvježena novim glasovima: Poziv za sve da im se pridruže

Gradiška – Gradski hor „Lira" iz Gradiške ušao je u 21. sezonu postojanja, a njegove članice ističu da je, uprkos tome što su prethodne godine bile jako teške, jer je opstanak hora bio pod znakom pitanja, on počeo ponovo da radi, ali u mješovitom sastavu.

Ovaj hor koji je nastupao pod imenom Gradski djevojački hor „Lira" punih dvadeset godina, postao je prepoznatljiv po tradicionalnim godišnjim koncertima, koji su uvjek iznova očaravali publiku novim muzičkim temema i poznatim gostima iz svijeta muzike.

-Na radost mnogih hor je ponovo počeo sa radom, ali u mješovitom sastavu, što podrazumjeva da sada pored ženskih, imamo i muške članove u horu – rekla je dirigent Gradskog mješovitog hora „Lira" Mirjam Marković.

-Hor će pripremati raznovrsan repertoar od klasične, duhovne, džez, etno, zabavne i rok muzike – kazala je Markovićeva koja je preuzela dirigentsku palicu od Svjetlane Paunesku, koja je „Liru" vodila punih dvadeset godina.

"Lira" poziva sve da im se pridruže

-Želja nam je da u narednom periodu omasovimo hor, te pozivamo sve one koji su raspoloženi za pjevanje i druženje, a imaju od 15 do 50 godina, da nam se pridruže i da se jave u Kulturni centar četvrtkom, u vremenu trajanja probe, od 19.00 do 21.00 časova – ističe Markovićeva. (mojagradiska.com)