Hor škole "Markos Portugal" "šaputanjem" i koreografijom osvojio žiri (VIDEO)

DOBOJ - Četiri stilski uravnotežene kompozicije, od kojih je posljednja imala i svojevrsnu koreografiju, bile su dobitna kombinacija za članove hora dobojske Muzičke škole "Markos Portugal", koji su osvojili titulu najboljeg hora na 30. Republičkom takmičenju muzičkih škola u Banjaluci.

"Prvo smo otpjevali jednog starog majstora 'Viva tutte le vezzose', koja je troglasna kompozicija, bila je poseban izazov za mene kao dirigenta, a i za djecu koja ne pjevaju toliko više troglasno. Zatim smo otpjevali obaveznu kompoziciju 'Mladost', potom Mokranjčevu 'Na ranilu', isto troglasnu kompoziciju, i na kraju smo otpjevali jednu atraktivnu kompoziciju Grega Gilpina 'Whisper', koja je imala svoju koreografiju i to je ujedno i najomiljenija kompozicija djeci. U žiriju su mi kasnije kolege rekle da je prosto boja hora bila onako dječja. Primijetili smo trend da danas dječji horovi izvode pjesme uz matricu, ne svi, naravno, ali veliki broj horova izvodi kompozicije, neku etno muziku, nešto što nije toliko prilagođeno dječjem glasu. Insistira se da to bude brzo i glasno, a mi smo se ipak odlučili da se vratimo onim pravim dječjim repertoarima, mislim da je to odigralo važnu ulogu i sama ta zadnja kompozicija, koja je bila inovativna. Prosto, imali smo lijepu boju, bilo je nekih malih grešaka, ali to što su nam rekli, mi ćemo se truditi da sljedeće godine popravimo", kazala je Ljubica Timanović, dirigent hora.

Kako su izgledale pripreme za takmičenje, otkrila nam je Nikolina Panić, dok je Pavla Jeftić objasnila čime su to očarali žiri.

"Slušali smo najviše nastavnicu, imali smo poseban način na koji smo odglumili u pjesmi 'Whisper' i trudili smo se da pratimo glasove u kojima se nalazimo i najviše smo razmišljali kako da otpjevamo da najbolje zvuči, i to je otprilike to. Na kraju je sve izašlo kako treba i osvojili smo prvu nagradu. Čuli smo jedan hor koji je bio prije nas, baš kada smo ulazili u salu, oni su otprilike bili u nekom rangu s nama. 'Na ranilu' je bila najzahtjevnija kompozicija, jer se teško čuje drugi glas, a 'Whisper' je najlakša", kaže Pavla.

"Mi smo se baš puno spremali i vježbali. Stvarno ne bi bilo u redu da nismo osvojili tu prvu nagradu, jer smo baš vježbali i trudili se, a nastavnica je stotinu puta nervozna izašla sa časa, jer nismo otpjevali dobro, ali sada je sve bilo dobro, sada smo mi osvojili tu prvu nagradu, i to je to", otkrila je Nikolina, te dodala da je kompozicija "Viva tutte le vezzose" njen favorit.

Jovan Nešković ispričao je kako izgleda biti dio hora u kojem su djevojčice u većini.

"Veoma naporno, ne bih mogao riječima opisati, jer ima dosta tih grešaka koje neko drugi napravi, pa se vi iznervirate, jer vi niste tu krivi i onda morate sve ponavljati iz početka. Smiju se, nastavnica pita ko se smije, one odmah kažu dječaci, šta drugo reći", kaže Jovan, kojem se numera "Na ranilu" najviše sviđa, dok mu je "Mladost" najzahtjevnija.

Hor je i prošle godine učestvovao na istom takmičenju, tada su osvojili drugo mjesto, što je dirigentici poslužilo kao adut kojim je svoje đake motivisala da se ove godine potrude više.

"Na republičkom takmičenju bodovi su mnogo uže raspoređeni. Dakle, da biste došli do prve nagrade, morate imati 95 bodova, tu ulogu bukvalno igraju nijanse, tako da smo mi zaista puno radili u odnosu na prošlu godinu. Primijetila sam kod djece prošle godine jedno izvjesno razočarenje i onda sam to nekako iskoristila da ih motivišem da ove godine budemo bolji", ispričala je Timanovićeva.

