"Horizons" za nove trendove u muzici

Sastav iz Banjaluke "Palladio String Quartet" predstavio je u "Cineplexu Palas" svoj prvi video-spot za singl "Horizons", koji su uradili u saradnji sa DJ Nazor Soundom.

Ovaj sastav poznat je po interpretaciji svjetski poznatih hitova na klasičnim instrumentima, a pjesma "Horizons" je njihov prvi autorski singl. Iz "Palladia" ističu da je pjesma nastala prije četiri mjeseca kao inicijativa da se upuste u autorske vode.

"Naša želja je bila da nastavimo sa unošenjem novih trendova u muziku. U saradnji s Aleksandrom Žeželjom - Nazor Sound, mislim da smo na pravom putu i da smo uspješno uskladili naše klasične instrumente sa modernim zvukom. Svako je dao svoj pečat u cijeloj pjesmi i nadamo se da će se publici svidjeti", rekla je violinistkinja Kristina Moconja.

Ona je dodala da je ideju o spajanju klasične muzike sa elektronskim zvukom podstakla Milana Smiljanić te da će "Palladio String Quartet" nastaviti i dalje sa spojem klasičnog i modernog zvuka. Uz novi singl stigao je i novi video-spot za koji je zaslužan Srđan Piljak.

"Što se tiče snimanja spota, bilo je pomalo komplikovano i konfuzno, ali uspjeli smo sve sastaviti i svi su nas podržali i postali dio ove naše priče te su nam dali vjetar u leđa", rekla je Kristina Moconja i dodala da će "Palladio String Quartet" nastaviti da ide u ovom pravcu te da željno iščekuju reakcije na pjesmu "Horizons".

"Sa Aleksandrom ćemo sigurno još sarađivati, a što se tiče drugih imena, vidjećemo u kom pravcu ćemo se kretati u budućnosti", dodala je Kristina.

DJ Aleksandar Žeželj, koji stoji iza imena Nazor Sound, dodao je da je za njega bilo veliko iznenađenje sam poziv da učestvuje u ovom projektu te da dosad nije imao iskustva sa kombinovanjem klasičnih instrumenata i elektronskog zvuka.

"Bilo je divno raditi s tim ljudima i biti dio takvog projekta. Situacija u kojoj mi je Milana došla s tom idejom i raspisanim partiturama, meni je odmah zvučala kao vrlo ozbiljan drum n basse. Eto, sve se to desilo i moram priznati da je bio veliki pritisak, ali, evo, tu smo i svi smo zadovoljni konačnim proizvodom", rekao je Žeželj.

Muzičari će u narednom periodu raditi na promociji novog singla i spota, ali će i aktivno pripremati materijal za žive nastupe.

"Kroz nekih godinu dana mogli bismo doći do toga da imamo nastup uživo od nekih sat vremena. Naravno, bilo bi tu dosta različitih žanrova", dodao je Žeželj i priznao da je bio pod malim pritiskom, jer je u tom timu on bio jedini koji nije školovani muzičar.

"Nikad se nisam našao u takvoj situaciji, naročito pošto to nije sve kucano u nekim midi fajlovima. Ogroman mi je pritisak bio da to ispoštujem i da to sve izgleda odlično. Nadam se da će publika biti zadovoljna našim radom", zaključio je on.