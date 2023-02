Hornsman Coyote za "Nezavisne": Količina informacija čini nas manje osećajnim

Rad na novom albumu ide odlično, veoma mu se radujem, muzičari iz "Del Arno Banda" će svirati sa mnom.

Trenutno se uvežbavamo za studio u koji ulazimo u martu. Nadam se da će studijsko izdanje izaći na jesen, rekao je za "Nezavisne" Nemanja Kojić, u muzičkom svijetu mnogo poznatiji po svom scenskom imenu Hornsman Coyote.

Jedan od simbola rege zvuka na ovim prostorima formirao je prvi bend sa 13 godina, a već sa 15 ga je Jovan Matić pozvao da se pridruži "Del Arno Bandu".

"Jovan je moj mentor od početka. Na albumu ćete, naravno, čuti i njegov glas", kazao je Hornsman Coyote.

NN: Ovo će biti Vaš prvi album otpjevan na srpskom jeziku. Zašto nije ranije došlo do toga i koliko je teže ili lakše pisati na jeziku koji nije maternji?

HORNSMAN COYOTE: Da, to će biti prvi Hornsman Coyote album na srpskom. Pesme su uglavnom ogledalo vremena i situacija u kojima živimo. Od početka pandemije virusa korona nisam baš puno putovao, zbog čega se nisam bavio globalnim problemima, već onim koji me okružuju. Od malih nogu sam slušao uglavnom muziku na stranim jezicima pa mi je bilo malo teže da se odvažim na taj potez. Jovan Matić me je podržao i pomogao u tome dosta.

NN: Osim srpskog jezika, šta još možemo novo da očekujemo na ovom albumu u odnosu na prethodni rad?

HORNSMAN COYOTE: Biće to jedan organski "roots reggae" album. Izaći će u tri različite verzije - vokal, instrumental i DUB.

NN: Da li ćete na albumu imati još gostiju osim "Del Arno Banda"?

HORNSMAN COYOTE: Pripremio sam kućne demoe koje sada presviravam sa celom postavom "Del Arno Banda". Pesme cvetaju. Verovatno ćemo imati par vokalnih gostovanja. Tu će, naravno, biti Isaccs Soler, violinista koji nastupa sa mnom u poslednje vreme, i poznati flautista Ljubomir Dimitrijević, koji je moj ujak.

NN: Koliko se razlikuje osjećaj kada radite solo u odnosu na onaj kada ste radili s bendovima?

HORNSMAN COYOTE: Solo projekti mi daju više slobode i raznolikosti jer radim sa drugačijim rege produkcijama sa sve četiri strane sveta. Sa bendovima sve ide malo sporije. Uživam podjednako kada radim i jedno i drugo.

NN: Vaši tekstovi često daju kritiku na današnji način života. Gdje se prema Vašem mišljenju danas nalazi ljudska svijest u odnosu na period kada ste Vi počinjali, koliko smo svi postali individualci bez osjećaja za druge?

HORNSMAN COYOTE: Ova količina informacija i tehnologija koja posreduje među nama čini nas manje osećajnim. Neki ljudi se ne uklapaju u taj poredak. Jedan sam od njih.

NN: Kada ste se prvi put susreli sa muzikom Boba Marlija, šta on i njegova zaostavština za Vas danas znače?

HORNSMAN COYOTE: Jako mladi mamin prijatelj sa posla mi je poklonio desetak rok ploča, među kojima je bila i Marlijeva "Legend". Danas je on jedan od najvećih umetnika i revolucionara prošloga veka. Njegova zaostavština će trajati zauvek.

NN: Gdje je danas rege muzika u regionu bivše Jugoslavije, postoje li neki novi izvođači ili bendovi čiji rad cijenite?

HORNSMAN COYOTE: Od kada sam deo regionalne scene, ona je imala uspone i padove. Trenutna situacija obećava, cenim rad "Brain Holidaysa", "Soulcrafta", "Tadimana" i, naravno, najvećeg "Del Arno Banda".

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekim novim projektima?

HORNSMAN COYOTE: Planovi su da ne prestajem s radom. Kod mene se u svakom trenutku snima po nekoliko izdanja.

NN: Kada možemo da Vas očekujemo u Banjaluci ili nekom drugom gradu u BiH?

HORNSMAN COYOTE: Čim dobijem poziv. Nadam se ovog leta. Veliki pozdrav. Mir i ljubav svima.