Hospitalizovana Slađana Milošević: Jako sam loše

Pjevačica i umjetnica Slađana Milošević tvrdi da je u jako lošem zdravstvenom stanju.

"Nalazim se u Kliničkom centru i lečim se već dugo. Jako sam loše, sve se mnogo iskomplikovalo, ali me ovde drže već šest dana i ne puštaju da odem ni do toaleta. Ja sada izlazim na svoj potpis i na sopstvenu odgovornost i želim da javnost zna kako me tretiraju. Mnogo sam bolesna", započinje Slađana za medije.

Slađana tvrdi da pati od autoimune bolesti koja se zove Sjorgenov sindrom i da ta bolest prolazi kroz razne cikluse i da je trenutno u jako lošem stanju.

Sjogrenov sindrom je hronično, zapaljensko, reumatoidno oboljenje koje se ispoljava suvim okom (xerophthalmia) i suvim ustima (xerostomia). Uzrok nastanka ovih pojava je smanjenje funkcija egzokrinih žlijezda. Ovaj sindrom se javlja kao primarno oboljenje i udružen sa nekom od drugih sisitemskih bolesti vezivnog tkiva, najčešće sa sistemskim lupusom ili reumatoidnim artritisom.

(NovostiMagazin)