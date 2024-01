Hrvati napali Breskvicu da pjeva o vraćanju Kosova (VIDEO)

U Hrvatskoj se digla bura oko teksta Breskvicine pjesme, kojom će se predstaviti na takmičenju za „Pjesmu Evrovizije“.

Jedna od najpopularnijih pjevačica mlađe generacije, Anđela Ignjatović Breskvica, izazvala je veliku pažnju odabirom pjesme kojom će ući u trku za predstavnika Srbije za „Evroviziju“. Iako je poznata po modernom zvuku, pjevačica u posljednje vrijeme voli da otpjeva pravi narodnjak na nastupima, a nije ostao nezapažen njeno izvođenje „Veseli se srpski rode“ u narodnoj nošnji.

Breskvica je za domaće takmičenje „Pjesma Evrovizijue“ odabrala etno numeru „Gnezdo orlovo“, koja nije naišla na odobravanje fanova na društvenim mrežama. Na X-u je osvanuo dio pjesme, a ljubitelji muzičkog takmičenja su predvidjeli da „ova ostaje u Beogradu“. Dobila je i par komplimenata, i to od ljudi „koji inače ne slušaju njenu muziku“ – „Iskreno, meni je ovo super, iako je ne gotivim“.

Sada se i u Hrvatskoj polemiše oko ove numere, a oni su čak upleli i političku konotaciju u tekst pjesme. Tamošnji mediji i dio javnosti na mrežama smatraju da pjeva „o vraćanju Kosova Srbiji“. „Oblak sivi sakri nebo, crne ptice ponovo. Grmi, seva, pada grad i ruši gnezdo orlovo. Tata kaže malom orlu: ‘Biće, sine, gotovo. Otići će crne ptice, vedro biće ponovo'“, stihovi su spomenute pjesme.

A jedan korisnik X-a objasnio je zašto smatra da Breskvica pjeva o Kosovu.

„Posljednja rečenica, prema mom mišljenju, u potpunosti pojašnjava namjeru ove pjesme. To znači da će Albanci ‘nestati’ s Kosova i da će Srbi u potpunosti imati kontrolu nad teritorijom. To znači legitimisanje masakra i etničkog čišćenja nad Albancima na Kosovu“, između ostalog je napisao on.

„Breskvica ima genocidnu pjesmu“, „Jeftino skupljanje glasova“, „Čak i da prođe, Eurosong neće dozvoliti takvu pjesmu“, „Strava i užas“, neki su od komentara.

Drugi korisnik „X“-a je objavio da se Hitlerov ljetnikovac zvao Orlovo gnezdo i da je zbog toga Breskvicina pjesma problematična, prenosi Borba.me.

Na TikToku pak, mlada pjevačica je dobila pregršt podrške upravo iz Hrvatske. Uz stihove pjesme, TikTokeri iz susjedstva pisali su sljedeće: „Kao Hrvatica od srca želim ovoj djevojci da pokori Evropu!“ „Gnezdo orlovo sačuvaće srpsko Kosovo“, „Hrvatica sam ali Kosovo je srpsko, bilo i biće“, „Do pobjede braćoooo“, „Prelijepa pjesma, ljubomorni nek od**bu“.

