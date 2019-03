Huljić: Želim izmamiti osmijeh na sve zabrinutijim licima

Hana Huljić, mlada muzičarka iz Hrvatske, objavila je svoju prvu autorsku numeru pod nazivom "Alisa/Alice", koju je snimila na hrvatskom i engleskom jeziku.

Hana je kompletan autor engleske verzije, dok je hrvatski tekst napisala Vjekoslava Huljić. Aranžmane obje verzije pjesama uz Hanu potpisuju Leo Škaro i Arian Vuica, a dječji klasik "Alisa u zemlji čudesa", kao i Hanina nježna pojava, inspirisali su režisera Vojana Koceića za bajkovit spot.

"Cijeli život pjevam i skladam. Glazbu sam studirala i time ću se uvijek baviti, pa se ne želim skrivati i pisati pjesme koje slažem u ladicu. Dosad sam uglavnom pjevala u stranim zemljama, gdje mogu opušteno uživati u tome jer me nitko ne zna, ali čemu to? Upitala sam se zašto, osim svojih, ne bih možda pjevala i pjesme svojih roditelja ako to želim, pa njih pjevam i u Kini na koncertima Maksima Mrvice", kazala je Huljićeva.

Pjesma "Alisa" otvoriće put za plasiranje i ostalih Haninih orkestralnih kompozicija jer, kako kaže, čuti svoje instrumentalno djelo izvedeno uživo je najljepši i najuzbudljiviji osjećaj na svijetu. Objasnila je i da je pjesma "Alisa" nastala sasvim slučajno kada je u gradu ugledala natpis "Alisa u zemlji čuda" i potom je samo oko par upečatljivih riječi koje je zapisala sklopila tekst.

"Ne postoji neka posebna inspiracija, kako svi često misle. Jednostavno osluškuješ u svakodnevnom životu nešto što ti zapne za oko ili uho. S obzirom na to da mi je ovo prva pjesma s kojom izlazim kao kantautor, stalo mi je do svakog segmenta, tako da sam provela dane radeći je u studiju i smišljajući zvuk", rekla je Huljićeva.

Napomenula je da se nada da će ljudima biti prijatno dok slušaju njene pjesme jer to je jedino što želi - da izmami pokoji opušteni osmijeh na sve zabrinutijim licima oko nas.