Humanitarni festival "BL Rising Fest" u Banjaluci od 1. do 3. marta

Humanitarni festival alternativne muzike "BL Rising Fest" održaće se od 1. do 3. marta u banjalučkom klubu "City Pub". Organizatori festivala ističu da je njihov cilj prikupljanje pomoći i podrška autorskim bendovima.

Dio prihoda od prodatih ulaznica za festival će biti doniran u obliku namirnica za nedjeljni ručak Javnoj kuhinji "Obrok ljubavi", koja svake nedjelje hrani preko 560 građana, a drugi dio će biti uplaćen za liječenje petnaestogodišnje Nine Bližnjaković iz Doboja.

U ova tri dana trajanja "BL Rising Festa" će nastupiti 12 autorskih bendova, od kojih je 11 iz Banjaluke i jedan iz Prijedora.

Organizatori ove humanitarne manifestacije su Gorana Divjak i Vanja Dominović, koje se već godinama volonterski bave društveno-korisnim radom i građanskim aktivizmom.

"Ono što nas je na neki način natjeralo na to je s jedne strane nemogućnost da mirno sjedimo i gledamo sve goru situaciju u kojoj se društvo nalazi i nedostatak kulturnih dešavanja, posebno ove vrste. Smatramo da je ovo odličan način spajanja ugodnog s korisnim, što je dobitna kombinacija: dok se publika zabavlja i podržava bendove, istovremeno se skupljaju sredstva za pomoć ugroženima. Osmijeh za osmijeh", istakla je Gorana Divjak, jedan od organizatora.

Ona dodaje da je ideja za stvaranje ovog festivala nastala još u decembru prošle godine, te da su pronašle sponzore koji bi pokrili troškove organizacije kako bi sav prihod otišao u humanitarne svrhe.

"Autorski bendovi ne dobijaju podršku za trud koji ulažu, niti prostor da se predstave i promovišu svoj rad. Vrijeme je da to promijenimo i uzdignemo alternativnu scenu na noge stvaranjem jače veze između bendova i publike, pa i samih bendova. Možda upravo to bude ohrabrenje za druge ljude da opet uzmu svoje instrumente u ruke ili to učine prvi put i naprave svoju priču, te njom privuku i stvore nove poštovaoce ovakvog zvuka", istakla je Divjakova.

Organizatori dodaju da je za njih čast što na ovaj način mogu pomoći drugome, te da je to ono što ih čini čovjekom.

"Bićemo više nego zadovoljne ako ovo što radimo iz humanih razloga bude pozitivan primjer drugima. Važno je da shvatimo da niko neće ništa promijeniti dok sami ne uzmemo stvari u svoje ruke, jer čekati da neko nešto promijeni je ravno čekanju Godoa", dodala je Vanja Dominović.

Jedan od bendova koji će nastupiti na festivalu je i sastav "Benefit" iz Banjaluke. Gitarista ovog benda Boris Šarić ističe da je sam festival odlična ideja, te da je "Benefitu" zadovoljstvo što kroz muziku mogu doprinijeti humanitarnom cilju.

"Publici će se predstaviti alternativni bendovi. Neki od njih su dobro poznati publici, ali tu je i prostor za neke nove bendove koji će imati priliku da pokažu svoj rad. Metal muzika se generalno ne sluša, tako da će ovaj festival biti pravi bum za alternativnu publiku", naglasio je Šarić.

Bend "Benefit" planira da predstavi svoje autorske numere, ali i nekoliko obrada.

"Mi smo bend koji je postao poznat po obradama tako da često obrađujemo i svoje pjesme. Naravno, osim toga 'Benefit' će publici priuštiti i nekoliko pjesama sastava kao što su 'Pantera' i 'Down'", dodao je Šarić.

Sličan stav ima i Dario Berg, pjevač benda "Logic System Disorder".

"Mislim da ovakav festival može doprinijeti razvoju kompletne alternativne scene, a posebno kada je festival humanitarnog karaktera, ne može bolje. Zaista je odlično i da 'City Pub' u potpunosti podržava ovakav i slične događaje i ustupa svoj prostor", dodao je Berg.

Organizatori festivala naglašavaju da će se jednodnevne karte moći nabaviti po cijeni od 5 KM, dok će ulaznice za sva tri dana trajanja festivala koštati 10 KM.

Četvrtak: 1. mart

"Genetski Poremećaj"

"Pod pritiskom"

"Aberdar"

"Multicultus"

Petak: 2. mart

"Darth Vutrax"

"Alatka"

"Logic System Disorder"

"My Last Suicide"

Subota: 3. mart