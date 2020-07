"Hurricane" djevojke progovorile o raspadu grupe

Tri djevojke, Ivana, Ksenija i Sanja, članice grupe "Hurricane", vrtoglavu popularnost su stekle poslije objavljivanja pjesme "Favorito", a sada važe za jedne od najtraženijih pjevačica na našim prostorima.

Seksi "Uraganke" su za Telegraf govorile o temi koja se dosta komentariše i o kojoj se nagađa, a to su honorari muzičkih zvijezda.

"Iskreno, mi ne baratamo tom informacijom koliko zarađuju kolege, niti volimo da pričamo o ciframa. Mi uopšte nismo nešto bogate, a i generalno mi imamo tim koji stoji iza nas i sve to određuju ljudi za nas", pričaju njih tri u glas.

Ono o čemu se već dugo spekuliše iako su tek na početku karijere, jeste i raspad grupe. Međutim, njih tri tvrde da se odlično slažu i da će se razdvojiti i započeti samostalne karijere samo onda kada to one budu željele.

"Znaš kako volimo da kažemo: 'Ostaćemo zajedno dokle god mi želimo da budemo zajedno'. Ja ne znam šta je to sa ljudima, pa hoće da nas razdvajaju. Nama fino ide, mislim treba da nastavimo u tom smeru, super nam je zajedno, gotivimo se, imamo isti cilj i stvarno radimo najlepši posao na svetu", tvrde one.

Djevojke su otvoreno pričale i o temi samostalnih nastupa, odnosno da li svaka od njih može da nastupi pojedinačno.

"Ako nas neko zove kao posebni angažman, da idemo same, to ne radimo. U principu zajedno predstavljamo jedan brend, a sad svaka ponaosob da ide, to ne bi ni bilo fer", kaže Sanja.

Nezaobilazna stvar, od kada su postale mega popularne, jeste to da se na svakom veselju gdje se pojave kao gosti, moraju latiti mikrofona i otpjevati makar jednu pjesmu.

Ivana, Ksenija i Sanja prije nešto više od dva mjeseca imale su i nezaboravno iskustvo, kada su kao gošće nastupale na spektakularnom koncertu Jelene Karleuše, koji se emitovao onlajn.

Priznaju da je za njih tri to bilo posebno iskustvo, te da su od Karleuše dosta toga naučile kada je šoubiznis u pitanju.

"Pošto nismo imale prilike na ovogodišnjoj Evroviziji da se pokažemo, mislim da nam je ona pružila priliku da zasijamo pored nje. To je baš onako izgledalo na svetskom nivou. Pokazala nam je to da pored tako velikog uspeha, neko može da ostane tako prizeman i kul osoba", pričaju djevojke.