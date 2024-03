Ian Asher, vlasnik viralnog remiksa pjesme "Makeba", dolazi na Sea Star festival

Ian Asher, vlasnik viralnog remiksa pjesme "Makeba" nastupiće na šestom izdanju Sea Star festivala koje će biti održano umaškoj laguni Stella Maris od 23. do 26. maja.

Kako je navedeno u saopštenju Sea Star festivala, mladi DJ i producent iz Los Anđelesa stvaranjem muzike i pisanjem pjesama bavi se odmalena, a u martu je ostvario još jedan od svojih snova i osnovao vlastitu diskografsku kuću "Just A Feeling Records" za koju je danas objavio svoju prvu pjesmu pod nazivom "Touch Me".

"Osim toga, udružio je snage s Insomniac Radiom te osnovao vlastitu radijsku emisiju 'Just A Feeling radio'. Talentirani Ian pridružuje se velikoj zvjezdanoj ekipi Sea Starovog lineupa, među kojima su Ofenbach, John Newman (Hybrid DJ set), Victoria, Hot Since 82, ARTBAT, Deborah De Luca, INIKO, Joker Out, 'Buč Kesidi', trap-gang i brojni drugi sjajni artisti", pojašnjavaju organizatori.

Dalje navode da je Ian Asher brzo pronašao svoj put do zvijezda.

Kako sam kaže, u elektronsku se muziku zaljubio prije gotovo deceniju, ali s obzirom na to da je bio premlad i nije mogao ići u klubove, ostajao je budan čitave noći gledajući snimke omiljenih DJ-eva i njihovih nastupa na festivalima i u klubovima širom svijeta. Fasciniran time, počeo je učiti kako producirati vlastitu muziku sanjajući kako će jednog dana putovati svijetom i nastupati na velikim festivalskim pozornicama.

"Svoje je vještine brusio od malih nogu. U samo godinu dana Asher je od predgrupe u klubovima stigao do pozicije headlinera u rasprodanim koncertnim prostorima, a vrlo je brzo postao i jednim od najtraženijih DJ-eva na svijetu", navode iz Sea Stara.

Dalje pojašnjavaju da Asher posjeduje fantastičnu sposobnost da pjesmama udahne novi život, kao i sjajne produkcijske vještine.

"Njegovi su osnovni ciljevi rasplesati i pokrenut publiku na plesnom podiju te unijeti živost i energiju u atmosferu. U svojoj je kratkoj, ali iznimno uspješnoj karijeri već sarađivao s najslavnijim imenima svjetske muzičke scene među kojima su i The Weeknd, Kendrick Lamar, Mariah Carey i Justin Bieber. Njegov je remiks pjesme 'Makeba' zavladao svijetom streaminga i društvenih mreža, ali i radijskih etera te postao viralan. Talentirani je DJ nedavno objavio i remiks klasika brazilskog muzičara Sérgia Mendesa 'Mas Que Nada' u saradnji s Oliverom Heldensom te remikse pjesama 'greedy' kanadske kantautorice Tate McRae i 'Heart Still Beating' čiji su autori Nathan Dawe i Bebe Rexha", navedeno je dalje.

Šesto izdanje Sea Star festivala okupiće svjetske i regionalne zvijezde na brojnim poznatim i novim pozornicama u umaškoj laguni Stella Maris.

Festivalske ulaznice dostupne su po promo cijeni od 98 KM s popustom od 30 odsto na finalnu cijenu - u prodaji su i jednodnevne ulaznice po promo cijeni od 58 KM, a kupiti se mogu online na službenim stranicama Sea Star festivala, na prodajnim mjestima te u sistemu gigstix.ba.

