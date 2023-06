Ida Prester za "Nezavisne": Ljudi od djetinjstva žive u kavezima društvenih normi

Starije ljude ignoriramo i ponižavamo više nego ikad, sve je to rezultat imperativa vječne mladosti, koji nam se stalno nameće.

Svaki znak starosti i bore kao prirodnu pojavu treba izbrisati. Industriji to i te kako odgovara, hrani se frustracijama. Posebno starije žene postaju nevidljive čim uđu u neku dob. Jako je važno da i mi mlađi progovaramo o tome na vrijeme i učimo one najmlađe da poštuju starije, slušaju njihove priče, uče iz njihovog iskustva. Stariji ljudi su u staroj Grčkoj bili društvena elita, danas su poniženi i osiromašeni, bez uvjeta za život.

Rekla je ovo za "Nezavisne" pjevačica i voditeljica Ida Prester povodom objavljivanja singla "70", a u spotu za istu pjesmu prikazala je kako planira da izgleda njen 70. rođendan i kako ljubav u tim godinama neće skrivati.

Presterova je govorila i o tome zašto ljudi često izgube želju za opuštanjem i pokazivanjem ljubavi u zrelim godinama.

"Puno toga kod nas nije društveno prihvatljivo. Ljudi žive u kavezima društvenih normi od ranog djetinjstva. Kako to sjediš, tako djevojčice ne sjede! Ne plači, pa muško si! Ne možeš se tako oblačiti u svojim godinama! To su sve promašene upute za sretan život. Tako su učili nas, pa to isto mi prenosimo svojoj djeci. Moramo to osvijestiti i prestati s tim, sloboda je jedini put do sreće i mira. Live and let live. Nema mi ništa ljepše nego vidjeti dvoje starijih koji se vole, ljube i drže za ruke. To je istinsko bogatstvo i privilegija", kazala je Presterova.

NN: U pjesmi kažete: Sa sedamdeset imam plan za rođendan/Kupit ću si karavan/Vozim te do Pariza/Otvorit ćemo karneval, plesat bosi kroz Pigalle/Zaboravit na moral/Život ne život ne život ne život nema repriza. Koliko su neke zrele godine, kada recimo odu u penziju i riješe se stega svakodnevice, vrijeme kada žene treba da žive punim plućima?

PRESTER: Ne samo žene, to se odnosi i na muškarce! Živimo u društvu koje potencira fobiju od starosti, kao da je starost nešto čega se trebamo plašiti i sramiti. A starost može biti razdoblje slobode i uživanja! To je doba kad smo odradili poslovne obaveze, postavili djecu na noge, kad više nikome ništa ne dugujemo. Tad se u potpunosti posvećujemo sebi i svojim željama i snovima, bez potrebe za objašnjavanjima i ispričavanjima. Gledam te starije dame oko sebe, koliko su oslobođene, nasmijane, zaigrane… Takav život si želim u toj dobi. Samo da je zdravlja, što bi se reklo u narodu.

NN: U spotu igraju žene starije od 60 godina. Možete li da podijelite neka iskustva sa snimanja?

PRESTER: U spotu sam angažirala isključivo gospođe starije od 60 godina. Koliko veselja i dobrog raspoloženja na jednom mjestu! Predivno iskustvo, baš smo uživale. Moj omiljeni moment je bio kad je moj muž snimao svoju scenu, pojavljuje se u silueti na kraju spota. Kadar je bio postavljen tako da je on u sredini sobe, a oko njega plešu gospođe. U jednom trenutku sam dobacila: "Pa daj, Vani, što si se stisao? Daj života malo, vidi kako se gospođe trude oko tebe!". A jedna od glumica, Ružica, gospođa od 80 godina, mi uzvrati: "To je samo zato što si ti tu. Da ga ne gledaš lako bi se on opustio s nama" (smijeh).

NN: Koliko žene brinu o starosti i više pažnje pridaju ličnom fizičkom izgledu u odnosu na muškarce?

PRESTER: Svi znamo odgovor na to pitanje. Zato što smo kroz povijest naučene da je izgled naš najjači adut. Sve što radimo, postižemo i predstavljamo pada u vodu pred fizičkim izgledom. Muškarcima nije tako. Oni su zavodnici i u sedamdesetima. Evo, Al Paćino dobija dijete u 82. godini. Žena kao da biološki ima rok trajanja. Trebamo se zajednički boriti protiv tog pritiska na žene.

NN: Koliko smo danas opterećeni vremenom i pričom o njemu, može li se reći da mnogi koji kukaju na nedostatak vremena isto gube na gluposti?

PRESTER: Svatko od nas si dizajnira život kako misli da treba. Danas stvarno imaš bezbroj mogućnosti kako da živiš život, koje ljude da pratiš, koju muziku da slušaš i filmove da gledaš… Zahvaljujući internetu imam švedski stol opcija. Odgovornost je samo na nama.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, radite li na nekim novim projektima?

PRESTER: Cijelo ljeto mi je radno, imam puno nastupa, vođenja, koncerata… Od jeseni završavam album i krećem u pripremu promotivnih koncerata. Budućnost je svijetla, nadam se.

"Stižem vam na 'Demofest'"

NN: Kad možemo da očekujemo Vaš nastup u Banjaluci?

PRESTER: Stižem vam na "Demofest"! Doduše ne sviram, nego vodim, mislim da mi je to već jedanaesti put (smijeh). A za svirku još očekujemo poziv. Svaki put je bilo divno, nema razloga da ne ponovimo!