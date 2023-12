Igor Drvenkar za "Nezavisne": Aki je ikona od koje učim, biti pjevač "Parnog valjka" nosi težinu

Igor Drvenkar je odnedavno član jednog od najpoznatijih bendova ex-yu scene, "Parnog valjka", a nakon pjesama "Moja glava, moja pravila" i "Bogati će pobjeći na Mars" bend je objavio pjesmu "Sad kad znaš", a kao i prethodne potpisana je sa "Parni valjak" ft. Igor Drvenkar.

Razlog ovome je, kako su pojasnili članovi benda, što nisu tražili "zamjenu" za Akija Rahimovskog, dugogodišnjeg vokala, koji je preminuo u januaru 2022. godine, nego novo lice. Jedno vrijeme se diskutovalo da li će bend nastaviti sa stvaranjem, a u martu ove godine je službeno potvrđena saradnja sa Drvenkarom.

Drvenkar je javnosti poznat po učešću u muzičkoj emisiji Hrvatske radio-televizije "A strana", a njegov vokal opisuju kao "rašpi". Nastupao je u pozorišnim predstavama, stvarao muziku za teatar, a nakon višegodišnjeg članstva u sastavu "Gea" 2022. godine je karijeru nastavio kao solista.

Više o radu sa "Parnim valjkom", izazovima i planovima za budućnost Drvenkar je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Odnedavno sarađujete sa "Parnim valjkom". Možete li nam nešto više reći o tome kakvo je iskustvo biti dio jednog od najvećih ex-yu bendova?

DRVENKAR: Biti dio "Parnog valjka" je prije svega velika čast, a onda i iznimna odgovornost. Iza nas je sada već nekoliko mjeseci zajedničke aktivnosti, više od dvadesetak koncerata, puno proba i druženja, no moram priznati da se i dalje onako uštipnem i pitam: "Sanjam li ja to?"

NN: Kako teče saradnja, nedavno je izašao treći singl "Parnog valjka" sa Vama kao frontmenom?

DRVENKAR: Iz dana u dan sve ugodnije, a ja se iz probe u probu, pa zatim iz nastupa u nastup osjećam sve sigurnije na pozornici s njima, čemu pomaže i fenomenalna podrška publike koju bend ima u ovom novom poglavlju. Redovito radimo i na novim pjesmama, nedavno smo objavili i treći singl, a tijekom sljedeće godine nas čeka i objava novog albuma.

NN: Kakve su bile reakcije Vaše porodice, prijatelja, poznanika kada su saznali da ćete se pridružiti "Valjku"?

DRVENKAR: Bili su istovremeno i oduševljeni i iznimno ponosni, te su od samog starta baš velika podrška.

FOTO Matej Grgić

NN: Pročitala sam da ste čak tri puta odgađali probu sa "Parnim valjkom", dok su tražili novog pjevača?

DRVENKAR: Zapravo to nije bilo nužno mojom voljom, već više zdravstvenim stanjem (smijeh). Naime, pred prvu probu me uhvatila dosta ozbiljna prehlada, za koju je zatim ispalo da je korona, pa sam morao odgađati. Kad sam se konačno osjećao malo bolje, čuli smo se i dogovorili da dođem. Iako nisam bio u punoj vokalnoj snazi, proba je prošla dobro, te me bend pozvao da dođem opet i tako se od tada družimo. Dogodio nam se odmah onaj bendovski klik još od prvog susreta i zaista je iz probe u probu raslo obostrano zadovoljstvo.

NN: Bend je od početka bio jasan da ne traži zamjenu za Akija, nego neki novi vokal koji bi mogao stvarati nove priče, a reakcije publike su podijeljene. Kakav je Vaš stav, da li ste osjećali neku dozu bojazni kada ste se prihvatili mjesta koje je prethodno pripadalo jednom od najautentičnijih vokala domaće scene?

DRVENKAR: Aki Rahimovski je velika ikona, od koje puno učim i upoznajem kroz bend, a uloga frontmena u "Parnom valjku" nosi svoju težinu, sa kojom se uz podršku obitelji, prijatelja i benda lakše nosim. U početku je bilo ispitivanja da li je odluka dobra, ali svakim odlaskom na sljedeću probu potvrdio bih da je. Prije svega tu je strast, a "Parni valjak" je godinama nosi, vrlo brzo su to prenijeli na mene.

NN: Uskoro bi mogao biti plasiran novi album benda, možete li nešto da najavite, kakvi su vam planovi?

DRVENKAR: Radimo na albumu, imamo već dosta tog snimljeno, no ima tu još posla. Zadovoljni smo u kojem smjeru napredujemo i veselimo se predstavljanju. Izlazak pripremamo za proljeće sljedeće godine, a dotad ćemo sigurno objaviti još jedan singl.

NN: Bavite se i pozorišnim mjuziklima, koliko je vremena ostalo za to, sada kad ste član "Parnog valjka"?

DRVENKAR: Bavim, koliko god stignem, aktualne uloge su Zvijer u mjuziklu "Ljepotica i Zvijer" i Poncije Pilat u rock operi "Jesus Christ Superstar", kad god nemam koncerte sa bendom, radim predstave u kazalištu. Bend me podržao u tome, pa su tako nedavno i bili na jednoj predstavi.

