Ijan Astburi iz benda "The Cult": Uvijek veoma volim da dolazim u Srbiju

KRAGUJEVAC - Frontmen britanske hard rok grupa "The Cult" Ijan Astburi, pred nastup na Glavnoj bini Arsenal festa u Kragujevcu u četvrtak, specijalno za agenciju "Tanjug" je istakao da uvijek voli da dolazi u Srbiju i da je ovo već šesti put.

"Veoma mi se dopada Kragujevac, imao sam prilike malo da ga obiđem. Po meni vrlo je lijep grad, izuzetno rustičan, zanimljiv, a koliko sam vidio, ljudi su ovde izuzetno ljubazni i dragi, što je divno", podijelio je svoje prve utiske pjevač jedne od najpopularnijih grupa koja postoji punih 40 godina.

Njihovi hitovi su "Rain", "She Sells Sanctuary", "Fire Woman", "Edie", "Wild Flower", "Painted on My Heart", "Lil’ Devil"...

Astburi se podsjetio koliko je sa svojom ekipom muzičara bio veoma redovan u Srbiji, tako što su još 2006. gostovali na Exit festivalu u Novom Sadu, onda 2007. na Stadionu Tašmajdan, kasnije su osvajali Beogradsku Arenu, festival "Belgrade Calling" na beogradskom Ušću, kao i "Gitarijadu" u Zaječaru.

Ipak, i pored svih tih gostovanja, kako priznaje lider Astburi, "nemam utisak da smo u Srbiji kao bend stekli toliku popularnost".

"Izuzetno volim da dolazim u Beograd i Srbiju. Uvijek mi prija. Ipak, šesti put dolazim ovdje, što je češće nego mnoge zemlje koje smo obišli u cijeloj karijeri. Imam srpske prijatelje koji žive u Americi, sve su to divni ljudi. Istina, i dalje učim dosta o vama, proučavam vašu zemlju, posebno ovo područje. Upoznat sam sa konfliktima i borbama koje ste imali ovdje. Drago mi je što ovdje mogu uvijek na neki način da pomognem i doprinesem sa 'The Cult' renesansom", izjavio je Ijan Astburi za "Tanjug".

Tokom 90-ih godina bend nije dolazio u Srbiju, i lider misli da u to vrijeme nisu imali dovoljno kontakata sa menadžerima i promoterima koncerata sa ovih prostora, tako da pozive nisu dobijali, inače bi rado i tada gostovali u Srbiji.

Muzičar je otkrio da mu se Beograd posebno dopada, uživao je sva tri puta koliko je dolazio, "za mene je to prijelep grad".

Bend "The Cult" je osnovan davne 1983. godine, a osim Ijana Astburija, čine ga Bili Dafi, Džon Tempesta, Čarli Džons i Majk Mangan.

Tokom četiri decenije uspješne karijere i 11 studijskih albuma, i možda je ponekad umjetnicima teško da neprestano imaju inspiraciju u svom stvaralaštvu, komponovanju novih pjesama, izdavanju albuma, projekata.

"Naravno, sve je to normalno da dolazi do nekih pauza u stvaranju, kao što je i sam život takav. Uvijek imate neke dobre trenutke, onda nastane nekakav sivi period, ili izazovni momenti u našem životu. Tada mi je potrebno da bude dosta tišine, to je veoma važno, skoro kao meditacija, da budem sam sa sobom dok stvaram", istakao je britanski rok muzičar.

Pričajući ranije o aktuelnom 11. izdanju benda "Under the Midnight Sun", Astburi je ocijenio da "ako ste ljubitelj rok muzike, naš novi album je od suštinskog značaja".

"Naš novi album ima toliko različitih dinamičnih aspekata. Objavili smo ga u oktobru 2022, tako da i nije toliko nov, ali jeste nam za sada posljednji. Sviraćemo neke pjesme večeras sa novog materijala uz naravno numere koje publika želi. Danas se albumi mogu skidati sa interneta, svako može da ih sluša, muzika vam dođe besplatno, kao voda", ocijenio je frontmen grupe.

Potom je dodao:

"Mislim da nijedno od novijih rokenrol izdanja ne zvuči kao 'Under the Midnight Sun'. A publika koja dolazi na koncerte - njih ne treba zvati fanovima. Oni su naši dobročinitelji", rekao je nedavno pjevač, a onda se nadovezao na tu priču i dodao da je "album veoma lijepo primljen od strane obožavaoca, medija i prave stručne javnosti", kazao je on.

Na svjetskim turnejama, svaki bend ima veoma kompleksan zadatak da sastavi repertoar pjesama, set listu koja predstavlja presjek njihove karijere, dio najnovijeg albuma, i nekad je sigurno teško znati zasigurno šta publika želi da čuje.

"U suštini mi to i ne možemo znati šta bi naši fanovi da slušaju. Pjesme na listi pravimo prema našem osjećaju u samom bendu, sviramo ono što mi želimo, veoma je važna ta interakcija u grupi. Takođe, ovde u Srbiji imamo već dovoljno iskustva, otprilike možemo osjetiti šta da očekujemo od fanova, koje pjesme vole. Tako se pravi interakcija benda i publike. Sve zavisi gdje se nalazimo. Nekad ne postoji pravi balans u tome", smatra Astburi.

Bend "The Cult" je četiri puta u Srbiji bio gost na festivalima (Gitarijada, Exit, Belgrade Calling, večeras Arsenal Fest) i dva puta na solo koncertima (Stadion Tašmajdan i Beogradska Arena), i nekad umjetnici vole više samostalne nastupe, drugi festivalska gostovanja.

"Kod nas to varira, volimo i jedno i drugo. Imamo često zaista vrhunske solo koncerte koje veoma volimo. Opet, i festivali su veoma zanimljivi. Različiti festivali donose različite vibracije", rekao je "Tanjugu" Ijan i podsjetio se da su imali uspješne upravo solo koncerte na Tašmajdanu i Areni.

Ti nastupi su mu ostali u veoma lijepom sjećanju, na otvorenom i u zatvorenom prostoru.

Na Arsenal festu Ijan nije stigao da pogleda listu izvođača, osim što je zapazio američki nezavisni rok sastav "Cluth", dok za ostale kaže - "uglavnom većim dijelom su kod vas srpski muzičari na festivalu, a kako ne govorim srpski jezik, istina je da ne poznajem vaše grupe".

Za Astburija je veliko i veoma kompleksno pitanje gdje se danas nalazi rokenrol muzika koju on stvara tokom cijele karijere.

"Rok je danas dosta povezan sa pop kulturom. Postoje ikone i stvaranje kulta rok zvezde. Rokenrol dosta varira u svom žanru, evoluira. Mi u bendu uvijek smo otvoreni za nove ideje, razvijamo se, probamo nešto novo, istražujemo. Zato smo još uvijek ovde, to je razlog što se bavimo muzikom i poslije toliko vremena", izrazio je svoj stav Astburi.

Napomenuo je da se njihova muzika može definisati najviše upravo ka rok, odnosno "muzika bazirana na gitarama".

Često su stručnjaci "The Cult", koji je nastao u gradu Bedfordu, povezivali sa gigantskim rok sastavima "The Doors" ili "Led Zeppelin", gdje je harizmatičnost Astburija na nivou jednog Džima Morisona ili Roberta Planta, lidera navedenih bendova .

Opet, britanski roker tvrdi da rok danas ima zvuk i ritam sa drugim žanrovima, da ima različite aspekte, te da ne može najjasnije da definiše niti da se ograniči sa primjesama podžanrova u svom stvaralaštvu - gotik rok, alternativni rok, hard rok, pomalo i metal, post pank, ili pank rok.

"Mi smo sve to, ne bih mogao ništa konkretno da izdvojim. Imali smo različitih uticaja od mnogih kolega. Takođe mogu izdvojiti da u rok muzici ima dosta hip hop elemenata, džez muzike, kao i one muzike sa istoka, Indije. Sve to nas inspiriše, posebno i primjenjena filmska muzika, saundtrek, zapravo sve je to nama povezano", objasnio je rok umjetnik Astburi, koji se osvrnuo na koncert koji ga očekuje večeras.

"Nadamo se da ćemo osjetiti atmosferu i energiju publike kada počnemo sa svirkom, da će ljudi prepoznati sve ono što radimo. Želimo da ispunimo očekivanja naše publike u Kragujevcu. Zapravo, nadamo se zaista uspješnom koncertu večeras", zaključio je Ian Astburi za "Tanjug".