Ilma Karahmet za "Nezavisne": Svaki pjevač koji ima svoju publiku nešto je napravio

Djevojčica koju je regionalna publika upoznala kroz muzičko takmičenje "X Factor Adria" kada je imala samo 13 godina izrasla je u djevojku čiji glas i dalje podjednako oduševljava sve one koji cijene dobru muziku i kvalitetan vokal. Ilma Karahmet krajem prošle godine je pobijedila na takmičenju "RTL zvijezde" u Hrvatskoj i još jednom uvjerila publiku da je BiH dobila pjevačicu pred kojom je blistava karijera. Ipak, nije sve bilo tako lako, što potvrđuje i sama Ilma, koja se muzikom bavi odmalena, a uskoro je očekuje objavljivanje nove pjesme, za koju upravo snima spot, te koncert u Minhenu.

U intervjuu za "Nezavisne" sumira utiske sa takmičenja, govori o žanru koji joj najviše "leži", ali i mogućnostima za postizanje uspjeha u BiH.

NN: Vjerujem da su se sada već uveliko slegli utisci od učešća i pobjede u muzičkom šouu "Zvijezde". Koji je sljedeći korak kada je muzika u pitanju i možemo li uskoro očekivati nove autorske numere?

KARAHMET: Moram priznati da sam još uvijek pod utiscima s obzirom na to da je to nešto veliko za mene. Odmah poslije pobjede počela sam sa pripremom nove pjesme, koja je studijski završena, a sada radimo na snimanju spota za pjesmu koja bi trebalo premijerno da bude predstavljena krajem mjeseca.

NN: Učestvovali ste i u šouu "X Factor Adria" još kao djevojčica. Koliko su takva takmičenja dobra za razvoj karijere i neku muzičku nadogradnju ili ipak donose samo trenutnu popularnost?

KARAHMET: Počela sam se ovim poslom baviti veoma mlada, zapravo moji takmičarski koraci počinju od takmičenja "Talent Time" na Hayat televiziji, gdje sam pobijedila sa deset godina. Poslije toga moj najveći korak bio je na takmičenju "X Factor Adria", gdje sam postigla sjajan rezultat sa 13 godina. Nekako je sve krenulo od "X Factora" jer sam postigla veliku popularnost u regiji i to me mnogo raduje. Danas kada sam odrasla osoba, smatram ovaj posao ozbiljno jer se time želim baviti u budućnosti. Upravo iz tog razloga imala sam želju nastupiti na takmičenju "RTL zvijezde", s namjerom da me upozna publika u Hrvatskoj i, eto, hvala Bogu, pobijedila sam na tom prestižnom takmičenju i osvojila publiku koja me s velikom dobrodošlicom prihvatila. Posnosna sam na sve to i velika mi je čast nositi titulu najboljeg vokala "RTL zvijezda".

NN: Žanrovski izvodite različite numere, od sevdalinki, pa do kultnih domaćih i stranih pjesama. Šta je ono što je Vama najdraže da izvodite i u kojem žanru se najviše pronalazite?

KARAHMET: Kao što ste rekli, više je žanrova gdje su me ljudi mogli slušati. Bez obzira na to, rado zapjevam sevdalinke, kao što ste mogli vidjeti u samom takmičenju, ali kod mene je to shodno situaciji gdje nastupam. Volim da zapjevam i neku lijepu narodnu pjesmu, ali mislim da je pop muzika neki moj pravac kojim želim da idem. Do sada sam snimila svoje četiri pjesme i sve su zabavne. Možda je to sada put kojim težim da idem i gradim svoju karijeru, kojoj sam se dosta posvetila.

NN: Muzika koja je danas komercijalna u regionu i ne može se pohvaliti nekim zavidnim pjevačkim izvođenjima. Da li biste pristali na neku vrstu kompromisa pa da za cijenu slave snimite nešto što se kosi sa Vašim umjetničkim senzibilitetom?

KARAHMET: Znate kako, ja sam osoba koja nikoga ne potcjenjuje i poštujem ono što rade moje kolege, a ima ih iz različitih muzičkih pravaca. Svaki pjevač koji ima svoju publiku smatram da je napravio nešto, a publika je ta koja bira šta im se najviše dopada. Mišljenja sam da pod estradnim nebom ima mjesta za svakoga i to je danas očigledno jer se pojavljuju novi muzički pravci koji su dosta popularni. Bez obzira na to, ja ostajem pri svome muzičkom pravcu i gradit ću karijeru polako jer smatram da se karijera gradi godinama, a ne preko noći.

NN: Činjenica je da uspjesi koje danas postižete nisu stigli preko noći. Koliko je zapravo rada i truda iza svakog nastupa, koliko je sati provedenih u vježbanju i onome što publika ne vidi?

KARAHMET: Kao što sam prethodno rekla, dosta sam posvećena radu i svojim obavezama prema karijeri. Sada sam fokusirana na nove pjesme i doslovno sam u potrazi za kvalitetnim pjesmama i aranžmanima. Mnogo se truda i novca mora uložiti da bi to na kraju izgledalo kako treba. Kada su u pitanju moji nastupi, dosta se pripremam sa svojom ekipom i bendom koji sam okupila nakon pobjede u "Zvijezdama". Pripremamo se za koncert u Minhenu i jedva čekam da dođe taj dan. Na tom koncertu nastupam sa mojim mentorom Jacquesom Houdekom i vjerujem da će to biti koncert za pamćenje.

NN: Može li se danas u BiH postati zvijezda, ili ćete ipak i Vi poput većine naših mladih muzičara karijeru nastaviti graditi u Srbiji, gdje je tržište razvijenije?

KARAHMET: BiH je mjesto odakle sam počela i uvijek ću se rado vratiti u moju državu. Trenutna situacija je takva da smo primorani graditi karijeru gdje se mnogo više ulaže u muziku i umjetnost.

NN: Podrška stiže od ljudi koji komentarišu Vaše pjevanje, od regionalnih pjevača, porodice, prijatelja. Ipak, čije su Vam riječi pohvale ili kritike najznačajnije?

KARAHMET: Zaista meni je velika čast što sam priznata od mnogih uspješnih zvijezda i što sam imala priliku da ih upoznam te razgovaram s njima o mnogim stvarima. S obzirom na to da sam često u kontaktu sa mojim kolegama, često koristim savjete i preporuke koje mi daju kada je u pitanju moj posao i karijera. Bitna mi je podrška svih koji me prate i podržavaju, ali najvažnija mi je podrška moje porodice, koja je uz mene bila oduvijek.